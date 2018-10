ANTONELLA CLERICI/ Video, Costanzo: “Lei è brava, è probabile che vinca la scommessa”(Portobello)

L’emozione è alle stelle. Antonella Clerici ha dato il via alla nuova edizione di Portobello, la trasmissione cult ideata e portata al successo da Enzo Tortora. A trent’anni di distanza dall’ultima edizione, la Rai ha deciso di giocare con l’effetto nostalgia riproponendo in prima serata il mercatino più amato e seguito della televisione. Portobello ha fatto e segnato la storia della televisione italiana ed Antonella Clerici è visibilmente emozionata nel ricordare Enzo Tortora che definisce “un genio”. Intanto a poche ora dalla prima puntata, Maurizio Costanzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a LiberoQuotidiano sul ritorno in tv di Portobello: “Come Fabio Fazio ha riproposto con successo, tempo addietro, Rischiatutto di Mike Bongiorno, è giusto provare a mandare in onda un ‘nuovo’ Portobello. Non sarà un’impresa facile – precisa il giornalista e conduttore Mediaset – per un solo motivo: le rubriche che erano l’ossatura della trasmissione di Tortora, sono diventate tanti programmi, come Agenzia matrimoniale, Chi l’ha visto? e altri ancora”. Sicuramente non sarà facile riscuotere lo stesso successo di trent’anni fa, anche se Costanzo è assolutamente convinto che Antonella Clerici saprà fare bene: “Antonella è brava, ha la simpatia della platea televisiva e, quindi, è probabile che vinca la scommessa”.

EMOZIONATA COME A SANREMO

A poche ore dal debutto con Portobello, Antonella Clerici si sente di nuovo come a Sanremo. “La sensazione è la stessa di otto anni fa”, dichiara nel dietro le quinte a Vanity Fair. Sarà lei a (re)inaugurare lo storico mercatino del venerdì… di sabato. “Quella è la serata di Carlo Conti, non potevo togliergliela”, spiega. Al suo fianco ci saranno Carlotta Mantovan, sostituta di Renée Longarini, e Paolo Conticini, nei panni dell’inviato. Le sei centraliniste sono tutte esordienti, come frutto di una precisa scelta della conduttrice. Portobello, il pappagallo-simbolo del programma, somiglia abbastanza a quello “originale”. Spazio al racconto della Clerici: “Il confronto è duplice: da una parte c’è il programma che ha fatto la storia della televisione, così antico ma così moderno, e dall’altra c’è il confronto con Enzo Tortora, che non c’è più ma che è stato un grandissimo conduttore. Aveva il ritmo che gli aveva dettato lo sport, un’ironia sottile e una bella dialettica. Cercherò di stare dietro ai suoi tempi, anche se dobbiamo considerare che l’originale durava un’ora: il nostro ne durerà tre e mezza”. [agg. di Rossella Pastore]

Una prova di maturità

Antonella Clerici si prepara al ritorno sul piccolo schermo come conduttrice di Portobello, dopo l’addio a La prova del cuoco. Anche se lo storico cook show della Rai non potrà contare già da inizio stagione sulla sua storia conduttrice, la biondina dai riccioli indomati ritornerà con un programma dedicato alle famiglie e con la sua solita simpatia che le ha permesso di entrare nelle case degli italiani. Si ritornerà così indietro nel tempo fino agli anni ottanta, quando Enzo Tortora si trovava al timone di Portobello, lo show che vivrà il suo rebook oggi, sabato 27 ottobre 2018. Antonella Clerici è stata presentata pochi giorni fa in conferenza stampa, dove si è parlato di questa “prova di maturità enorme” che la conduttrice dovrà vivere grazie a questa nuova esperienza. Il testimone passerà così da Tortora alla conduttrice ed è facile immaginare come siano tante le emozioni che affollano la mente della Clerici in questo nuovo contesto. “Il programma è difficile da condurre”, ha sottolineato infatti per specificare che per lei non sarà di certo una passeggiata.

Clicca qui per l’intervista ad Antonella Clerici su Portobello

Antonella Clerici conduce Portobello: un ritorno virtuale dietro i banchi di scuola

E’ ritornata virtualmente dietro ai banchi di scuola Antonella Clerici, per raccogliere il testimone di Portobello. Il programma unirà il passato ed il presente per proporre uno show che vanterà la collaborazione dell’attore Paolo Conticini e di Carlotta Mantovan, quest’ultima addetta al centralone. La Clerici è stata scelta proprio in virtù di quella garanzia richiesta dalle figlie di Enzo Tortora, che hanno un caro ricordo della trasmissione inventata dal genitore. “Mi hanno dato un grande affetto”, ha aggiunto la presentatrice parlando del suo incontro con Silvia e Gaia Tortora, con cui ha voluto parlare a tavolino per stabilire quali linee guida seguire per questo grande ritorno su Rai1. Per il reboot non mancherà infatti il famoso pappagallo, che nel tempo è diventato un po’ un simbolo dello stesso, anche se non sarà quello di un tempo. “Lo stiamo abituando a me e a sentire il suono della mia voce”, ha aggiunto infatti parlando della simpatica Enrica. Non sarà comunque l’unica novità, visto che la Clerici ha voluto fare le cose in grande. Si parla in particolare delle storie, il cuore di Portobello che permetterà ai telespettatori di raccontare e raccontarsi, di partecipare in modo attivo.

“Torno con Portobello, ma lunga vita a La Prova del Cuoco”