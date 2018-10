Barbara d’Urso ospiterà Fabrizio Corona a Domenica Live?/ Video, quando lui scriveva “Le darei l’ergastolo”

Ora Fabrizio Corona tesse le lodi di Barbara d’Urso, ma fino a poco tempo fa l’attaccava duramente, al punto tale che i loro scontri sembravano non trovare fine. Da anni andava avanti una vera e propria disputa che ora sembra essersi placata con il silenzio di entrambe le parti. Ma quando negli ultimi tempi l’ex re dei paparazzi ha parlato della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live non lo ha fatto usando belle parole. «Chi è Barbara d’Urso? Non la rispetterò mai», ha detto ad esempio durante un’intervista a Verissimo. E Barbara d’Urso replicò durante l’intervista a Nina Moric a Domenica Live: «Alla fine in carcere è stato lui, non io!». Sui social invece l’attaccava perché non digeriva il fatto che parlasse dei suoi guai giudiziari senza, a detta sua, saperne niente. E in una storia su Instagram, condividendo una foto della copertina dell’ultimo titolo della conduttrice, intitolato “Quanti anni mi dai?”, aggiunse la scritta: «L’ergastolo». Basta un complimento per porre fine all’astio che ha contraddistinto i loro rapporti? (agg. di Silvana Palazzo)

DOPO LITE CON LA BLASI “SI PROPONE” A CARMELITA

Dopo il pesante scontro Ilary Blasi-Fabrizio Corona, con la conduttrice romana asfaltare l’ex re dei paparazzi, proprio lui ha fatto un passo indietro nei confronti della sua nemica numero uno: Barbara d’Urso. Ed infatti, il catanese ha affermato che la ruspante napoletana non gli avrebbe mai chiuso il microfono in quella stessa situazione. Tutti pensavano che Carmelita potesse “rispondere” al complimento ed invece, la conduttrice nel suo appuntamento del venerdì con Pomeriggio 5, ha parlato del Grande Fratello Vip ignorando totalmente la parte legata a Corona e la sua partecipazione. Nel frattempo sul web, si parla anche di potenziale ospitata dell’ex di Belen, nel salotto domenicale di Domenica Live, quasi a mettere fine ai vecchi litigi ed avere il suo tanto acclamato diritto di replica. Ed infatti Velvet Gossip scrive a tal proposito: “Dopo questa dichiarazione pubblica di Fabrizio Corona, hanno iniziato a circolare voci su una sua possibile partecipazione al programma della D’Urso, Domenica Live. Sicuramente la conduttrice di Pomeriggio Cinque sfrutterà questa succulenta occasione, mettendo da parte i loro trascorsi burrascosi”. Noi invece pensiamo che Barbara non metterà da parte ciò che in passato gli ha fatto Corona anche perché, gli aveva già concesso qualche tempo fa, la sua seconda (sprecata) occasione. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LA LITE CON LA BLASI “SANCISCE” LA PACE?

La lite in diretta al Grande Fratello Vip tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona ha sollevato un vero e proprio polverone. Una vicenda della quale si parlerà per un po’, soprattutto perché ha tirato in mezzo altre persone, come Francesco Totti, Flavia Vento e, a grandissima sorpresa, anche Barbara D’Urso. In effetti, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ben poco ha a che fare con questa lite, ma viene chiamata in causa proprio da Fabrizio Corona. Difficile pensarlo visti i loro trascorsi che testimoniano un rapporto per nulla idilliaco. Difficile crederlo soprattutto perché i due evitano anche di nominare l’altro; invece Ilary Blasi ha quasi fatto il miracolo, perché non solo Fabrizio Corona ha citato la D’Urso, ma le ha fatto anche dei complimenti. Un gesto che ora porta tutti a chiedersi se oggi, a Domenica Live, Barbara dirà la sua sulla vicenda, rispondendo a Fabrizio Corona.

BARBARA D’URSO REPLICHERÀ A FABRIZIO CORONA?

Fabrizio Corona, in una story su Instagram, ha definito Barbara D’Urso “Una signora conduttrice”. Il complimento nasce dal paragone con Ilary Blasi che “Mi ha censurato” cosa che invece, a suo dire, non avrebbe mai fatto la D’Urso. Fino ad oggi, sulla delicata vicenda, Barbara D’Urso ha preferito non mettere bocca. La conduttrice, nella diretta di Pomeriggio 5 di venerdì, ha preferito non parlare affatto della lite tra Corona e Blasi, puntando l’attenzione su altre vicende riguardanti il Grande Fratello Vip, come l’uscita della sua opinionista, la Marchesa del Secco d’Aragona. Questo però non esclude che la conduttrice possa parlarne proprio nel corso della puntata di Domenica Live in onda oggi, su Canale 5. Il pubblico attende con ansia un suo cenno, vedremo se la conduttrice lo accontenterà.