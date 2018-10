ANTONIO SANSONE, CHI È IL BARONE EX MARITO DI DANIELA DEL SECCO/ “Non ci sono prove che anche lui sia nobile”

La Marchesa non è Marchesa e il Barone non è Barone. Il mistero sulla vita di Daniela Del Secco si infittisce. Non si discute solo del suo presunto titolo nobiliare, ma anche quello del suo secondo marito. Il direttore dell’annuario della nobiltà italiana ha infatti spiegato che non c’è alcun riscontro ufficiale su Antonio Sansone. «In realtà si tratta di un semplice certificato che qualcuno della famiglia ha chiesto e pagato da una ditta che fa questo generi di lavoro. Purtroppo lo stemma non prova nulla, non garantisce una parentela nobiliare. Bisogna produrre certificati che dimostrino tutto l’albero genealogico», ha dichiarato a Domenica Live. Anche il barone Sansone è finito dunque nella bufera. «La mia famiglia arriva dalla Sicilia. Il bisnonno di papà è Francesco Sansone, che era barone», ha dichiarato l’ex marito di Daniela Del Secco nello studio di Barbara d’Urso. (agg. di Silvana Palazzo)

“MARCHESA? UNICO TITOLO NOBILIARE CHE HA È MIO”

Daniela Del Secco, la Marchesa d’Aragona, “smascherata” dal marito. Barbara d’Urso ha tirato in ballo Antonio Sansone, che discende da una famiglia di baroni. Se l’ex gieffina ha un titolo, è quello di baronessa visto che è ancora legalmente legata a Sansone. La coppia, che si è separata, non ha ancora divorziato. «Daniela non è mai stata nobile, me lo avrebbe detto quando ci siamo incontrati nel 1999», ha raccontato durante la sua prima partecipazione a Pomeriggio 5. «È diventata baronessa dopo aver sposato me, che sono barone, ma il titolo decade dopo il divorzio – ha proseguito Sansone – Io posso provare assolutamente di avere lo stemma anche se non sono registrato nell’albo che è a pagamento». Il barone però ha aggiunto un tassello alla vicenda: «È vero che fosse professoressa di dermocosmesi e fisiognomica. Credo insegnasse all’Università. Creò una linea di creme per il viso e corpo con il mio cognome Daniela Sansone. Sono veramente molto buone».

BARONE ANTONIO SANSONE, CHI È L’EX MARITO DI DANIELA DEL SECCO

La nobiltà di Daniela Del Secco è tutta un’invenzione: lo sostiene senza giri di parole il barone Antonio Sansone. «Non sono sull’annuario della nobiltà, perché si paga per essere inseriti, io non volevo far sapere le mie origini», ha dichiarato da Barbara d’Urso. Ma se lui è barone, e quindi nobile, perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe dovuto inventarsi un altro titolo? «Automaticamente Daniela è baronessa, non so perché abbia usato un altro titolo. Forse perché Marchesa è un titolo superiore, penso l’abbia fatto per quello ma non ne ho la sicurezza. Potrebbe sposare un marchese, ma legalmente ora non lo può fare perché è ancora sposata con me». I due comunque non hanno mai parlato di questa vicenda, se non alla fine della loro relazione. «Lei se ne uscì con la storia della Marchesa, mentre stavamo divorziando. Era il 2016 e lì per lì pensai che forse stava frequentando un marchese e che magari era in procinto di sposarsi. Per il resto, non saprei proprio spiegarmi il perché di quel titolo nobiliare».