Fedez vs Tu si que Vales e il Grande Fratello Vip/ Video, “in questa settimana ho ricevuto minacce di morte”

“Queste cose mi hanno un pochino destabilizzato“. Con queste parole Fedez comincia un lungo sfogo sui social. A distanza di diverse settimane dal compleanno organizzato in un supermercato del Carrefour, il rapper sta cercando di riabilitare la sua immagine. Il popolo del web non ha minimamente gradito l’idea della moglie, Chiara Ferragni, di festeggiare il compleanno del marito all’interno di un supermarket. Un’idea che si è rivelata un vero e proprio buco nell’acqua da parte dei Ferragnez. Intanto Fedez ha rivelato sui social di essere stato vittima di minacce di morte e non solo. Diverse persone, stando a quanto detto dal rapper su Instagram Stories, hanno contattato i servizi sociali per togliergli il figlio Leone, mentre altre hanno firmato delle petizioni online per richiedere l’estromissione del rapper dalla giuria di X Factor 2018. Reazioni davvero spropositate, che hanno spinto il rapper in queste ore a lanciare delle accuse ad alcuni programmi dove il cibo viene spesso utilizzato per dei giochi. “Se giocare con il cibo è cosa sbagliata, dovrebbe essere sbagliato in tutti i contesti che possiamo vedere” – ha scritto sui social il rapper – che ha letteralmente sbottato: “per questa benedetta festa al supermercato si è scatenato un caso di Stato, eppure in televisione ho visto vasche con cibo lanciato su persone e gente che spacca angurie con i pugni e standing ovation e grandi risate”. Sul finale poi il rapper è tornato a chiedere scusa: “continuo a rinnovare le mie scuse, ma non ho capito tutto questo accanimento nei nostri confronti”. (agg. Emanuele Ambrosio)

La polemica di Fedez

Vi ricordate la polemica nata dopo il compleanno di Fedez? La risposta sarà sicuramente positiva dato che, la festa all’interno del supermercato è ancora cosa fresca (a differenza della frutta e verdura…). Il noto rapper, dopo alcuni accadimenti televisivi degli ultimi giorni, è tornato a parlarne tramite le famose Stories di Instagram, per ribadire alcuni concetti e provare a ristabilire la situazione. Ed infatti, il buon Federico ha citato due programmi di punta in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: Grande Fratello Vip e Tu si que vales. Ed infatti entrambe le trasmissioni hanno recentemente utilizzato del cibo durante le esibizioni e le sfide tra i concorrenti. Nel corso dello show del sabato sera infatti, abbiamo visto un concorrente rompere la bellezza di 71 angurie a suon di cazzotti, essendo lui un pugile professionista. Per dovere di cronaca affermiamo che proprio il giovane, abbia confidato si trattasse di frutta fuori stagione e quindi, dubitiamo che qualcuno potesse seriamente anche solo pensare di metterla in commercio per cibare qualcheduno.

Fedez contro Tu si que Vales e il Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda il reality show condotto da Ilary Blasi invece, sono andate in onda le celebri sfide all’interno delle famose vasche da bagno e, in quella occasione, Fabio Basile, Ivan Cattaneo, Giulia Salemi e Silvia e Giulia Provvedi, hanno dovuto schivare alimenti come ketchup, mais e cachi. Fedez a questo punto, ha fatto notare anche questo tipo di spreco di cibo, spiattellato senza colpo ferire in televisione. Il buon Federico infatti, ha sottolineato dell’utilizzo del cibo per giocare in TV. In entrambi i casi infatti, gli alimenti erano stati acquistati per uno show e per il solo gusto di distruggerli. Naturalmente anche in questo caso si potrebbe trattare di spreco ma, come abbiamo precisato prima, per Tu si que vales si trattava di angurie fuori stagione destinate comunque alla spazzatura senza venire riutilizzare in alcun modo. In riferimento al cibo del Grande Fratello Vip, pare invece possa trattarsi di alimenti quasi in scadenza oppure già scaduti. Eccovi a seguire, il video del rapper.