Francesco Monte: “Bacio tra donne mi fa schifo”/ Video, scatta l’accusa di omofobia (Grande Fratello Vip)

Dopo il canna-gate, scoppia il caso omofobia per Francesco Monte. Un video sta facendo il giro della Rete e molti utenti si stanno infatti chiedendo se il concorrente del Grande Fratello Vip sia omofobo. Nel filmato si vede Monte alterato per il bacio tra Giulia Salemi e Martina Hamdy. Nonostante si trattasse di un semplice gioco, obbligo o verità, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha approvato quello che è successo a causa della sua “mentalità all’antica”. Ci sono però video nei quali i toni di Francesco Monte sono più aspri. Sebbene alcune parti non siano decifrabili, l’argomento e i riferimenti fatti dal gieffino sembrano espliciti. Se ad esempio nella prima parte resta il dubbio sul fatto che il fastidio sia legato ad un bacio tra la sua ipotetica ragazza e un’altra donna, nell’altra invece è chiara la sua posizione sulla differenza col bacio tra un uomo e una donna. Da qui dunque l’accusa delle ultime ore. E già qualcuno comincia a chiedersi se la vicenda verrà trattata nella nuova puntata del Grande Fratello Vip. Quel che è strano è che Francesco Monte abbia avuto questa reazione, proprio lui che ha chiesto a Benedetta Mazza di baciare le Donatella…

FRANCESCO MONTE “BACIO TRA DONNE MI FA SCHIFO”

«È come se l’avessi visto tra te e un’altra ragazza, mi fa strano. Un conto è un bacetto a stampo…», ha dichiarato Francesco Monte ad una delle Donatella. Il concorrente del Grande Fratello Vip è apparso così turbato che sulla questione ha discusso nuovamente con Giulia Salemi anche durante la notte. Distesi a letto, l’inquilino avrebbe addirittura rimproverato la ragazza per ciò che è accaduto. Molti sul web hanno parlato di una discussione dai toni più aspri di quelli pomeridiani, e sono state riportate parole come «schifo» e «differenza di mentalità tra nord e sud». Nel video recuperato da Trash Italiano, e diffuso in Rete, sono stati recuperati alcuni pezzi in cui vengono dette frasi che combaciano proprio con quelle riportate dai telespettatori. «Ma stavamo scherzando», si giustifica Giulia Salemi. «Il bacio con la lingua mi ha fatto schifo. Per come sono fatto io, quelle robe per me non esistono sulla faccia della terra. Voi la vedete in un altro modo perché siete aperte, siete del nord. A me queste cose fanno schifo. Vedere due donne che si baciano così con la lingua a me fa schifo», spiega lui. E quando Giulia le fa notare che altri si sono baciati lui replica: «Sono un maschio e una femmina». Parole che sono destinate a creare un altro caso. Clicca qui per vedere il video.

Di seguito un altro filmato.