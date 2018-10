Ivan Gonzalez nuovo tronista di Uomini e Donne?/ Video, l’indizio: i trascorsi del ragazzo tutto muscoli

Ivan Gonzalez nuovo tronista di Uomini e Donne? Così pare. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip dove ha “rubato” il cuore alla giunonica Valeria Marini, il ragazzotto tutto muscoli è stato richiesto a grande voce sulla comoda poltrona rossa. Dopo l’eliminazione volontaria di Mara Fasone poi, il web goloso ha evidenziato tutta la sua volontà di rivederlo dalla Queen. Alcune lettrici di NewsU&D, lo hanno beccato in centro a Roma alle prese con la registrazione del video di presentazione, al fianco di una nutrita troupe televisiva. Ivan come ben sapete, non è nuovo al ruolo di tronista. Ed infatti in Spagna, ha già fatto il corteggiatore e poi proprio il tronista per la versione iberica di Uomini e Donne dal titolo “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Gonzalez però, non si è comportato in maniera corretta durante i suoi percorsi televisivi. Ed infatti quando era corteggiatore frequentava una tronista in segreto. Successivamente, quando ha avuto modo di fare sua la poltrona da tronista è stato anche espulso proprio per avere frequentato una ragazza fuori dal programma.

Dopo le “marachelle” da tronista, pare che la conduttrice di Mujeres y Hombres y Viceversa, si sia arrabbiata così tanto da cacciare Ivan. Così come riporta il buon Fabiano di BitchyF: “Emma è stufa dei corteggiatori e dei tronisti che la prendono in giro e che trasgrediscono le regole del programma che gli da visibilità. – si legge su Happy Fm.es – Lei ha cacciato via Ivan Gonzalez dal trono, era molto arrabbiata ha detto: ‘Non lasceremo più passare nulla, per non prendere in giro i fan del nostro programma’”. Nel frattempo su Twitter gli utenti si sono già fatti una precisa idea dell’accaduto: “Comunque ho appena scoperto che Ivan è il Francesco Monte spagnolo. Ha fatto il corteggiatore, poi il tronista poi ha partecipato all’isola dei famosi, ospite dalla D’Urso per la relazione con la Caruso e poi è venuto in Italia per Temptation”, “Dunque Ivan ha fatto il corteggiatore e il tronista a Uomini e Donne spagnolo? Ma è un professionista allora!”. Eccovi il video di “avvistamento” di Gonzalez alle prese con la clip di presentazione.