LE IENE SHOW/ Diretta e servizi, Nadia Toffa: “Non sono l’unica che lavora con il cancro”

Nadia Toffa torna alla conduzione de Le Iene. E’ stata una scelta esemplare nel vero senso della parola: “L’ho fatto perché mi sentivo in grado di gestire anche pubblicamente quello che mi stava succedendo. Però va bene anche non dirlo, massimo rispetto a chi sceglie di vivere nella totale privacy la sua malattia”. Ma non è quello che ha scelto lei. Lo spiega bene a Chi: “Ognuno deve attraversarla come meglio crede. Io ho deciso di essere sincera fino in fondo con le persone che mi seguono da casa, perché ho sempre ricevuto tanto affetto da loro. Chi è malato di cancro lo sa, non è mai finita. A ogni controllo speri e preghi che non torni. A me è tornato, come a tanti altri, e come loro vado avanti e combatto”. Poi si sminuisce: “Non ho niente di speciale, sono come tutte le persone che si svegliano la mattina e si ricordano di essere malate: ognuno di noi tira fuori una forza che non sapeva di avere. È piena l’Italia di persone che hanno il cancro e lavorano. Poi, a me, lavorare restituisce un sacco di vitalità, mi carica. Non è che sia stanca, ma stringo i denti e faccio come tutti”. [agg. di Rossella Pastore]

TUTTI I LOOK DI NADIA TOFFA

Il look di Nadia Toffa nella scorsa puntata de Le Iene ha fatto molto discutere. La conduttrice ha sfoggiato una parrucca riccia alla Marcella Bella, con blusa viola e verde e pantaloni a zampa. Nadia lotta ancora contro il cancro, ma sa comunque come divertirsi. L’indossare parrucche le dà un pretesto per farlo, e anche se c’è chi la critica, lei non se ne cura. Anzi: Nadia vive con grande spensieratezza la sua grande battaglia, che lei stessa ha definito “dono” tra mille polemiche social. Su Instagram pubblica foto e pensieri a promemoria di ogni traguardo. La Toffa ha anche scritto un libro (titolo: Fiorire d’inverno), in cui parla del cancro senza rabbia, ma lasciando trasparire tanta forza e tenerezza. Gli haters, intanto, continuano ad attaccare. [agg. di Rossella Pastore]

GLI ASCOLTI

Nuovo appuntamento domenicale con Le Iene show che tornano in onda oggi, 28 ottobre, con una nuova puntata ricca di servizi interessanti. Il programma, ideato da Davide Parenti, è uno dei più longevi della storia di Mediaset. In onda dal 1997, la trasmissione più irreverente della televisione italiana, è un appuntamento fisso per gli italiani che chiedono spesso l’aiuto delle Iene per risolvere problemi grandi e piccoli. Gli inviati delle Iene si adoperano per realizzare i servizi non solo in Italia, ma anche all’estero mettendosi, spesso, anche a rischio. Con i loro servizi, Le Iene hanno ormai una fetta affezionata di pubblico. La scorsa puntata è stata seguita da 1.788.000 spettatori con il 10.07% di share. Andrà meglio stasera?

LE IENE SHOW: I SERVIZI DEL 28 OTTOBRE

Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani conducono una nuova puntata de Le Iene show. Tanti i servizi che verranno trasmessi nel corso della serata. Tra i tanti, c’è quello realizzato da Veronica Ruggeri. La Iena ha incontrato Mary che sta vivendo un vero e proprio incubo. Mary è la titolare di un’azienda con un debito che le sta letteralmente rovinando la vita. La cosa è ancora più grave perché a rendere complicata la situazione economica di Mary è stato il padre. “E’ arrivata una lettera dell’Inps e in teoria ho fatto quasi 50mila euro di debiti perché non pagavo tasse di una certa azienda di cui non sapevo niente”, racconta Mary che, quando aveva 18 anni, ha firmato un documento per il padre diventando la titolare di un’azienda che ha accumulato tantissimi debiti che, ora, dovrà pagare proprio Mary.

NADIA TOFFA CON I CAPELLI ARGENTO?

Nadia Toffa è pronta a condurre una nuova puntata de Le Iene show sfoggiando il suo sorriso e la sua energia. La battaglia che sta combattendo contro la malattia sta permettendo a Nadia Toffa di tirare ancora più fuori le unghie. Grintosa, energica e innamorata della vita, la conduttrice de Le Iene Show non vuole rinunciare a nulla e, questa sera, potrebbe andare in onda con i capelli color argento. “Buongiorno a tutti. I capelli sono in parte ricresciuti e li ho colorati di argento, se non lo faccio ora quando?! Poi li taglierò ancora per renderli più forti! Per rinforzarli insomma. Dite che è vero o è una leggenda metropolitana? Vi abbraccio e vi mando un bacio grande, ci vediamo domani con ‘Le Iene'”, scriveva ieri. La Toffa, dunque, sarà tornata bionda o avrà scelto di mantenere il color argento?