Genitori di Nadia Toffa, chi sono Margherita e Maurizio

La scomparsa di Nadia Toffa è stata una vera e propria tragedia per quanti la amavano, in primis i suoi genitori, che si sono trovati a dover fare i conti, ancora giovanissimi, con la morte della figlia amata. Maurizio e Margherita di figlie ne avevano tre: Nadia, Silvia e Mara. Ancor prima di morire, la giornalista già sapeva che avrebbe arrecato, suo malgrado, un enorme dolore ai suoi genitori, che si sarebbero ritrovati senza di lei. Per questo, nel suo libro pubblicato postumo “Non fate i bravi”, nel si chiede proprio: “I figli senza genitori sono orfani e i genitori che perdono i figli come si chiamano?”.

Antonello Venditti: "Lucio Dalla mi ha salvato dalla depressione”/ “Ho pensato al suicidio, non mi accettavo”

Il papà di Nadia, Maurizio Toffa, è un uomo molto riservato e non si è visto quasi per niente in tv, neppure dopo la morte della figlia. Nadia, però, parlava spesso di lui, raccontandolo come una figura fondamentale nella sua vita, non ingombrante ma anzi, sempre puntuale e speciale. Proprio la conduttrice, parlando del papà, aveva spiegato di aver preso da lui “la tenacia e la forza di non mollare mai”. Un rapporto particolare, il loro, che non ha spezzato neppure la morte.

Raimondo Todaro, chi è il marito di Francesca Tocca/ "Siamo tornati uniti, ha vinto nostra figlia Jasmine"

Genitori di Nadia Toffa: le battaglie della mamma

Dopo la morte di Nadia Toffa, mamma Margherita Rebuffoni ha più volte parlato pubblicamente della figlia, come nel caso del quinto anniversario della sua scomparsa, avvenuta nel 2019. “La perdita di un figlio ti stravolge la vita, ti cambia la visuale su gran parte delle cose. Tante smettono di avere importanza, altre diventano irrinunciabili… Per me lei è sempre qui, mi guida, è con me, mi ha lasciato tante cose da fare” ha rivelato la donna ad agosto 2024. Margherita, inoltre, ha spiegato di credere di essere “in contatto” con la figlia poiché avrebbe ricevuto dei segnali da una radio grazie anche all’intervento di una medium.