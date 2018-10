LUCIA E ROSANNA BANFI/ Video: “È grazie a mia moglie se ho continuato a fare l’attore” (Domenica In)

Lino Banfi ha ricordato a Domenica In il doloroso periodo in cui, a causa delle difficoltà economiche, era ormai sul punto di abbandonare la carriera di attore e lasciarsi alle spalle tutti i sacrifici realizzati per andare avanti. In quell’occasione, a spronarlo a credere nei suoi obiettivi è stata sua moglie Lucia Zagaria, che ha accettato di vivere una vita di stenti, pur di permettergli di realizzare i suoi sogni. “A Lei devo il fatto di aver continuato (…) bruciai il baule con tutte le fotografie, dissi ‘basta morire di fame, mi trovo un posto fisso!’ (…) Rosanna era piccola, all’asilo mi dicevano ‘sua figlia deve mangiare la carne!’ (…) Decisi di andare da un senatore (…) mi disse ‘ti faccio entrare in una banca come usciere, poi diventi impiegato’. Quel giorno – ha ricordato Lino Banfi – io e Lucia sul letto non riuscivamo a chiudere occhio (…) lei mi disse ‘ma perché devi cambiare vita? (…) Continuiamo così, ma almeno tu puoi fare quello cheti piace fare”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

La malattia che ha colpito i due amori di Lino Banfi

Lino Banfi, ospite oggi 28 ottobre di Domenica In, parlerà sicuramente della moglie e della figlia Lucia e Rosanna Banfi. E’ stato un duro colpo per Lino scoprire che l’amata moglie Lucia Zagaria era stata colpita da una malattia preoccupante. Condizioni di salute crollate la scorsa estate, tanto che il comico italiano ha iniziato a temere il peggio. Un dramma con un parziale lieto fine, visto che la donna ha recuperato nei mesi successivi ed ha ripreso a sorridere. “Mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei”, ha dichiarato Banfi al settimanale Nuovo parlando di come la malattia sia sempre dietro l’angolo. Avrebbe voluto un epilogo diverso per la loro vita a due, fatta di felicità e ostacoli da superare. Una patologia che ha colpito Lucia a livello neurologico e che è riuscita a superare grazie a quell’affetto profondo che la famiglia è riuscita a regalarle ancora una volta. Lino Banfi ricorderà quanto accaduto a Domenica In nella puntata di oggi, 28 ottobre 2018, parlando della moglie e di come sia rinato quando Lucia è ritornata a sorridere. “Importante che accadano cose belle”, ha aggiunto ancora nell’intervista. Le condizioni di salute di Donna Zagaria sono infatti in recupero, ma è importante che riesca a vivere dei momenti felici, avere quella serenità psicologica in grado di aiutarla a riprendersi. Pur di starle accanto, l’attore ha scelto di non prendere parte ad un film che lo avrebbe costretto a rimanere in Germania per qualche tempo. Spesso Lucia gli ha persino chiesto che cosa succederebbe se un giorno non dovesse riconoscerlo più: “ci ripresenteremo di nuovo”, dice con tutta sicurezza Banfi, in nome di quell’amore che ha unito la coppia fin da quando erano poco più che due ragazzini di Canosa di Puglia.

Lucia e Rosanna Banfi: la malattia che ha colpito i due amori di Lino Banfi

Sono trascorsi otto anni da quando Rosanna Banfi, figlia del noto attore pugliese Lino Banfi, ha scoperto di avere un tumore. Era poco prima di Natale e stava facendo la doccia: un ricordo cristallizzato nella sua mente e che preannuncia preoccupazione e guarigione. “Credo molto nella medicina”, ha sottolineato a Storie Italiane parlando del dramma, convinta che i medici siano importanti, ancora di più in situazioni simili. Senza contare la fortuna, la famiglia che sostiene ed anche un buon carattere. In aggiunta “l’impegno nel sociale, perché ti apre la mente”, continua: conoscere altre persone che condividono lo stesso problema fa sentire meno soli ad affrontare la battaglia in comune. Rosanna Banfi sarà di certo fra i ricordi principali del padre Lino Banfi, ospite a Domenica In nella puntata di oggi, 28 ottobre 2018. Lei che ha raccolto il suo testimone di artista e che ha recitato al fianco del comico in diverse occasioni. Il tumore ha sottolineato ancora una volta quel legame stretto, quasi simbiotico, che ha sempre unito padre e figlia. Non vuole essere chiamata eroina però, anche se con la sua testimonianza ha aiutato diverse donne ad affrontare con maggior forza la stessa situazione. Quella sorellanza di cui ha parlato a Race for the cure lo scorso maggio e che spinge le donne a fare fronte comune, soprattutto contro la devastazione della solitudine.

Il racconto di Rosanna e della sua malattia