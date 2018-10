Marco Carta coming out: “Sono gay e fidanzato”/ Video: “ho sofferto, ma a 33 anni…”

A 33 anni, Marco Carta ha deciso di raccontarsi ai fans. Il cantante sardo che oggi torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Una foto di me e di te”, ha dichiarato di essere gay. Quella di Marco è stata una scelta di libertà perché, dopo aver sofferto tanto, ha deciso di vivere totalmente il suo amore con la persona con cui divide la sua vita. “Mi ha fatto soffrire non poter camminare per strada con la persona che ho amato, andare al cinema con lui e prendergli la mano. Io a 33 anni queste cose ancora non le ho fatte. Per me questa è una scelta di libertà”, ha spiegato a Barbara D’Urso. L’annuncio di Marco Carta è stato accolto con gioia dai fans che lo seguono sin dalla sua partecipazione ad Amici. Forte e coraggioso, dopo aver sofferto tanto nella sua vita e non solo nella sfera sentimentale, il cantante ha deciso di prendersi tutto ciò che di bello la vita gli riserverà da oggi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

I ringraziamenti di Barbara D’Urso

Marco Carta ha scelto le telecamere di Domenica Live per il coming out. Il cantante sardo ha dichiarato di essere gay e di avere un fidanzato. Dopo molti rumors sulla sua vita privata, Carta ha scelto il programma di Barbara D’Urso per parlare della sua sfera privata e la padrona di casa ha ringraziato pubblicamente Carta per aver scelto proprio la sua trasmissione. “Sono molto orgogliosa che Marco Carta abbia scelto me e il pubblico di Domenica Live per raccontarsi come non aveva mai fatto finora” – ha scritto su Instagram la conduttrice – “La sua è una scelta di libertà e spero che sia di esempio per tanti. L’amore è uno, l’amore non deve nascondersi e chi ama deve andare a testa alta. Gli omofobi se ne dovranno fare una ragione. Grazie Marco!!”. A ringraziare la D’Urso, invece, sono stati i fans di Marco Carta che ha potuto esprimersi come mai aveva fatto finora. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

“Una foto di me e di te” è il nuovo singolo

A poche ore dal coming out rivelato in diretta a Domenica Live, Marco Carta torna con un nuovo singolo. Si tratta di “Una foto di te e di me“, il brano in uscita da lunedì 29 ottobre 2018 su tutte le piattaforme streaming ed online. Una canzone che parla d’amore, ma soprattutto del primo bacio che l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi ha dato “senza respiro” ad un uomo. Un brano verità, in cui il cantante ha voluto mettersi a nudo rivelando di essere gay. “Finalmente libero: è impagabile potere dire le cose quando e come vuoi tu” ha detto il cantante, sul cui orientamento sessuale da anni circolavano diversi voci. Il coraggio di Marco Carta è stato apprezzato anche dalla padrona di casa Barbara D’Urso che ha voluto ricordare anche di un altro coming out musicale. Quello di Tiziano Ferro che, alcuni anni fa con un libro – verità “Una chiacchierata con papà” ha raccontato a tutti di essere omosessuale. Dove c’è amore non c’è diversità che tenga. Lo sa bene Marco Carta che per anni ha dovuto privarsi di vivere liberamente il suo amore per il fidanzato. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“C’è una persona speciale nella mia vita”

Dopo anni di gossip e voci sul suo orientamento sessuale, Marco Carta ha rivelato a Domenica Live di essere gay e felicemente innamorato. «Domani uscirà il mio nuovo singolo che parla di due appuntamenti. Uno, “mancato”, con il padre Walter (andato via di casa e poi morto pochi anni dopo), l’altro, quello del primo bacio “senza respiro” che ho dato a un ragazzo». Marco Carta ha parlato anche delle sue sofferenze: «Mi ha fatto soffrire non poter camminare per strada con la persona che ho amato, andare al cinema con lui e prendergli la mano. Io a 33 anni queste cose ancora non le ho fatte. Per me questa è una scelta di libertà». Poi ha fatto il suo ingresso in studio la zia che ha cresciuto il vincitore del Festival di Sanremo 2009. «Sei il nostro orgoglio», dice rivolta al nipote. E Barbara d’Urso: «Sono felice per te, sei un esempio». Prima di lasciare lo studio, l’ex rivelazione di Amici di Maria De Filippi: «Voglio salutare il mio fidanzato, perché c’è una personale speciale nella mia vita». Clicca qui per vedere il video dell’intervista. (agg. di Silvana Palazzo)

“Sono gay. Ora mi sento finalmente libero”

Coming out in diretta a Domenica Live per Marco Carta, che ha rivelato di essere omosessuale. «Oggi sono molto emozionato, le cose belle spaventano e si ha paura di essere felici», ha esordito il cantante sardo a Canale 5. Nel racconto a Barbara d’Urso ripete un concetto che per lui è importantissimo: il senso di libertà che prova ora. «Essere liberi è impagabile: dire le cose quando e come vuoi tu, questa è la mia priorità. Le mie omissioni e il mio silenzio erano da rispettare, ora siamo qui a parlare, anche se non dovrebbe esserci niente da dire». E quindi si parla del suo nuovo singolo, che gli ha dato la spinta per il coming out: «Nella canzone ho scritto del mio primo bacio, quello che ho dato ad un ragazzo che ho amato». E quindi ha spiegato: «C’è chi si sente subito pronto e chi ha bisogno tempo. Soffrivo perché non potevo camminare per strada con la persona che amavo. Questa è una scelta di libertà. Lo ha fatto anche Tiziano Ferro? Ora è più libero anche nella musica. È facile cadere nella banalità, ma ora mi sento pronto e sicuro». Ora i fan si chiedono chi sia il suo fidanzato: non vedono l’ora di conoscere chi lo ha reso felice. (agg. di Silvana Palazzo)

Marco Carta ospite a Domenica Live

Marco Carta meno di un mese fa è stato ospite di Barbara d’Urso durante Domenica Live. Questo pomeriggio, l’artista sardo tornerà in studio dalla conduttrice, per aggiornare gli estimatori sul suo stato di salute e le recenti novità del suo lavoro con la musica. Lo scorso venerdì sera, dopo avere assegnato la prima posizione ad Antonio Mezzancella, il buon Carlo Conti ha aperto il torneo dei “Campionissimi” che prenderà il via dal prossimo venerdì. Marco Carta però, ha rifiutato di prendere parte allo show per motivi lavorativi. Il 33enne, ospite un mese fa della nostra Carmelita Nazionale, aveva parlato dello spavento vissuto dopo la sua delicata operazione, spiegando in dettaglio cosa gli fosse realmente accaduto. “Ero in treno, dovevo andare a cantare ad Assisi” ha raccontato Marco Carta a Barbara d’Urso “sono stato talmente male che il capotreno ha fermato il treno. Mi hanno fatto scendere e c’era un’ambulanza che mi aspettava. Mi hanno tenuto ad Arezzo un paio di ore in osservazione. Sono voluto comunque andare ad Assisi a cantare. La notte stavo malissimo, sono tornato a Milano, sempre con dolori fortissimi. Mi sono reso conto che stavo talmente male quando non riuscivo a capire cosa stavano dicendo in tv, ho chiamato i miei amici e mi sono fatto ricoverare”.

L’ultima intervista da Barbara d’Urso

Marco Carta, precedentemente ospite di Barbara d’Urso durante Domenica Live, ha parlato della tac e il risultato della stessa: “Hanno visto che nell’addome tra l’ombelico e lo sterno c’era una macchia gigantesca e la dottoressa ha detto ‘o è un’ulcera o una diverticolite, spera che sia un’ulcera perché con la diverticolite dobbiamo metterti la sacca esterna’. E invece era diverticolite. Mi hanno portato subito in sala operatoria. Ero molto grave, mi hanno ripreso per i capelli, perché io per resistere prendevo antidolorifici, ma per fortuna non è stata necessaria la sacca”. Con molta probabilità, il vincitore di Amici 7 aggiornerà tutti i numerosi estimatori sulle sue attuali condizioni di salute e magari, spiegherà in dettaglio come mai ha dovuto rifiutare la sua partecipazione a Tale e Quale Show dopo avere trionfato durante la precedente edizione. Se volete ricevere le ultime news sul cantante, vi consigliamo di non perdere la sua nuova ospitata dalla ruspante conduttrice napoletana.