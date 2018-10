Mila Suarez vs Alex Belli a Domenica Live/ “Certe parole possono essere più dolorose di una violenza fisica”

A poche ora dall’intervista esclusiva di Mila Suarez a Domenica Live di Barbara d’Urso, la modella ha postato una lungo post su Instragram in cui torna a parlare della violenza psicologica subita dall’ex fidanzato Alex Belli. “Quando si parla di dolore, di violenza, spesso e volentieri si parla di lividi, sangue e mani che gesticolano” scrive la Suarez su Instagram, che poi lancia un vero e proprio attacco all’ex compagno. Una riflessione amara quella fatta dalla modella di Casablanca che scrive: “forse prima non ero conscia del fatto che le parole, e talvolta i gesti possono essere ancora più dolorosi di una violenza convenzionale, fisica purtroppo”. Dopo aver vissuto sulla sua pelle qualcosa di così forte e diffile, Mila Suarez comprende cosa hanno trascorso anni fa tutte quelle donne che parlavano di ferite invisibili, ferite che non era capace di comprendere. “Poi ho visto le mie” scrive su Instagram precisando: “quelle ferite che posso vedere solo io e che oggi ho voluto condividere con tante di voi che spesso non sono tutelate, soffrono in silenzio“. La modella non nasconde di vivere un momento davvero difficile delle suta vita, ma scrive: “auspico per me stessa che mi possa insegnare qualcosa, anche se il sapore delle lacrime si diverte a confondermi. Questo forse mi insegnerà ad amare di più e a ricordarmi quanto il rispetto deve essere messo al primo posto, e che nella vita reale non si recita, si vive e il cuore e il rispetto non sono e non dovranno mai essere oggetto di copione”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“PROVO AMORE E ODIO”

Intervista in lacrime per Mila Suarez a Domenica Live: la modella di Casablanca ha raccontato la rottura con Alex Belli. «Le cose pesanti sono iniziate quando lui ha cominciato ad andare fuori di casa per 18 ore, io ero preoccupata, chiamavo gli amici per sapere dove fosse», ha dichiarato nello studio di Barbara d’Urso. Recentemente è uscito un video in cui lei parla piangendo e si vedono dei lividi sul suo viso. «I lividi non me li ha fatti Alex. Avevo fatto un intervento al seno e un piccolo intervento al naso. Per quello avevo dei lividi». Se violenza c’è stata, non è stata fisica. «Lui mi ha violentata psicologicamente. Ero da sola in hotel dopo l’operazione. Mi ha portata lui in hotel, intanto stava a casa con lei. Il marito di questa ragazza mi ha chiamata e mi ha raccontato tutto. Alex mi ha lasciata da sola e mandava, invece, l’autista a prendere i vestiti di lei a casa. Mi ha distrutta, si vede che mi tradiva da tanto, altrimenti lei il giorno dopo non sarebbe andata a casa sua, Alex non mi voleva neanche far entrare in casa per prendere le mie cose e fare la valigia». Infine, Mila Suarez ha dichiarato a Domenica Live: «L’ho amato tantissimo, ho creduto tanto in questo amore. Ora provo amore e odio. Non voglio odiarlo, voglio solo dimenticarlo. Le donne non si trattano così, non vanno buttate via. Volevo più rispetto. Pensa solo a se stesso». (agg. di Silvana Palazzo)

“MAI PICCHIATA, MA MI HA DISTRUTTA PSICOLOGICAMENTE”

Cosa è successo tra Mila Suarez e Alex Belli? La fashion blogger sarebbe stata sedotta e abbandonata. «Non sono io la causa della fine del suo matrimonio, era già finito», ha chiarito a Domenica Live. Poi ha raccontato come si è incrinato il loro rapporto: «Le litigate pesanti sono cominciate quando spariva per ore e ore, e non sapevo dov’era. Quando tornava a casa non mi dava spiegazioni». Le loro liti sono state anche pesanti: «Nei momenti di rabbia ci lanciavamo i piatti addosso oppure mi chiudeva la botta per farmi tacere, ma non siamo mai passati alle mani». Mila Suarez ha smentito le voci secondo cui Alex Belli l’avrebbe picchiata. «No, non è mai arrivato a tanto, ma mi ha distrutta psicologicamente». La modella ha raccontato che la donna a cui ora l’attore sarebbe legato era già presente nella sua vita: «Mi ha portata in albergo, non voleva che tornassi a casa perché c’era un’altra ragazza. Quando sono uscita dall’ospedale c’era già lei a casa sua». In lacrime prosegue il racconto di Mila Suarez: «Non me lo aspettavo da lui. Mi arrivavano chiamate anche dall’ex compagno della sua nuova fidanzata». Addirittura è scappata in Marocco: «Ricevevo chiamate, vedevo foto… Non ce la facevo più. Io ero in ospedale, mi diceva di stare tranquilla e poi stava con un’altra donna». (agg. di Silvana Palazzo)

Barbara d’Urso su Mila Suarez: “Sono imbarazzata”

Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, sarà tra le protagoniste della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi 28 novembre, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Barbara d’Urso durante il promo che anticipa le dinamiche del programma, ha annunciato che la modella è dovuta scappare in Marocco. “Mi ha fatto vedere dei documenti veramente shockanti, io sono molto imbarazzata, perché se fosse vero quello che mi ha mostrato la fidanzata di Alex Belli… beh, una cosa molto forte!”, ha fatto sapere la ruspante conduttrice durante la sua anteprima all’interno del TG5 dell’ora di pranzo. Della ragazza si era già parlato proprio a Pomeriggio 5, dopo le sue prime dichiarazioni a mezzo stampa. Ed infatti la Suarez, aveva accusato l’attore di averla sbattuta fuori di casa in piena convalescenza dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al seno.

Mila Suarez ospite a Domenica Live

Mila Suarez è stata accanto ad Alex Belli per più di un anno. La coppia infatti, era data anche per certa tra i nomi della prima edizione di Temptation Island Vip. “Subito dopo l’intervento aveva deciso di farmi stare in albergo. Così, a suo dire, mi sarei potuta riposare e riprendere meglio dall’intervento. A nulla sono valsi i miei pianti, una volta davanti all’hotel mi ha chiesto di lasciargli le chiavi di casa”, ha confidato la modella. Poi ha aggiunto: “Subito dopo ho scoperto che era in palestra e aveva incontrato una ragazza conosciuta qualche sera prima. Mi ha abbandonata nel momento in cui avevo più bisogno di lui per una ragazza”, ha proseguito Mila accusando il suo ex fidanzato non solo di averla lasciata totalmente da sola ma anche di averla tradita. “Mi ha negato la possibilità di tornare in casa sua e mi ha cercata solo quando la ragazza è andata via”, ha continuato nel corso di una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo. “Quel che mi ha fatto è terribile: non posso passarci sopra! Mi ha abbandonata nel momento del bisogno per una ragazza che è sparita qualche giorno dopo”, ha aggiunto la Suarez.