Roberto Farnesi/ “Sono Macron al contrario: mi beccano sempre quelle più giovani” (Che tempo che fa)

Fabio Fazio ha promesso di chiudere entro mezzanotte (sennò gli chiudono direttamente il programma). Mara Venier rientra in studio per il Tavolo, la parte finale della trasmissione. E come “ricordo” della serata propone un selfie a Fazio. “Lo pubblico su Instagram”. Fabio Volo s’intromette: “Mara, ma tu mi segui?”. La digressione non piace a Shel Shapiro, che scherza così: “Scusate, vado a prendere il telefono in camerino”. A Che tempo che fa c’è anche Roberto Farnesi. “Sono Macron al contrario. Mi rinfacciano sempre questa cosa, ma sì, sto con una ragazza di 23 anni. Mi beccano sempre quelle più giovani”. Secondo Fazio, Mara lo guarda in maniera “diversa da come guarda Salemme (per esempio)”. “Perché è un bell’uomo”, si difende lei. Anche Orietta Berti appare interessata (ma non in quel senso). “Sai che il tuo è un cognome blasonato?”. Roberto lo sa, ma poteva andargli meglio: “Purtroppo è ‘Farnesi’ e non ‘Farnese'”. [agg. di Rossella Pastore]

IL PERSONAGGIO DI UMBERTO

Roberto Farnesi è riuscito a fare centro ancora una volta, anche se si è allontanato leggermente dal mondo delle fiction che lo hanno portato alla popolarità e si è avvicinato a quello delle soap. Merito de Il Paradiso delle Signore, alla trasformazione avvenuta nella terza stagione ed al suo ingresso nel cast. Con il volto di Umberto Guarnieri, è uno dei cattivi della soap, un imprenditore che muove le fila nascoste del magazzino di Milano. Un ruolo che è piaciuto molto all’attore, soprattutto perché adora i progetti lunghi, come dimostra la sua presenza in Centovetrine. E ora che è ritornato in Rai dopo alcuni anni di militanza in Mediaset, l’obbiettivo è di rimanere nella tv pubblica. Roberto Farnesi racconterà di questo suo nuovo ruolo al Tavolone di Che tempo che fa, nella puntata in onda oggi.

ROBERTO FARNESI, IL RUOLO NEL PARADISO DELLE SIGNORE

L’incontro con Il Paradiso delle Signore, racconta a TvZoom, è avvenuto senza che l’attore conoscesse il prodotto in precedenza. “Una scommessa nuova, non solo per la Rai e per il mercato italiano”, dice inoltre parlando di questa nuova veste di soap della fiction italiana. “Un prodotto di grande speranza”, aggiunge ancora parlando degli anni scelti per la trama di questa nuova avventura televisiva. Anni d’oro per l’Italia, in cui non nega che gli sarebbe piaciuto vivere. Roberto Farnesi potrebbe diventare presto papà. L’attore toscano riconosciuto per tanti lavori di successo, ha appena inaugurato il suo ritorno in Rai grazie a Il Paradiso delle Signore. La scelta di dare un volto soap alla fiction italiana, in occasione della sua terza stagione, ha richiesto senza dubbio un impegno maggiore a tutto il cast.

LA VOGLIA DI UN FIGLIO

Per quattro giorni alla settimana Farnesi raggiunge Roma per le riprese e nel fine settimana ritorna a Pisa per gestire il suo ristorante. E trova anche il tempo di coltivare la sua relazione con la compagna Lucya, nata quattro anni fa e che va evidentemente a gonfie vele. Sorprende questa sua solidità, soprattutto perché Farnesi è stato spesso associato a un novello playboy, impegnato a volare di fiore in fiore. “Quella con Lucya è la mia storia più lunga e importante”, confida infatti a Diva e Donna, tanto che adesso i due starebbero pensando a consolidare il loro rapporto e allargare la famiglia. “Abbiamo cominciato a parlare di un figlio”, rivela ancora ammettendo comunque di essere un po’ restio a vedersi come padre. Fino ad ora ha preferito rimandare questo appuntamento inesorabile, ma sembra proprio che sia arrivato il momento giusto.