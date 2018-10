RUDY ZERBI IN MUTANDE A TU SI QUE VALES/ Video, il giudice rimane senza pantaloni “Sex bomb”

Simpatico siparietto durante la puntata di ieri sera di Tu si que Vales, da parte di Rudy Zerbi. Il noto giudice è rimasto in mutande a seguito di una scommessa persa nelle puntata precedenti con Teo Mammucari, altro giudice del programma. Il video di quanto accaduto, che potete trovare qui sotto, è stato pubblicato su Twitter dal programma Mediaset, quindi condiviso da Zerbi, che commentandolo in maniera ironica ha scritto “Sex bomb”, facendo il verso alla nota canzone di Tom Jones. Nel corso della puntata di ieri sera si è registrato anche un esilarante “scambio” di battute fra lo stesso Zerbi e Maria De Filippi. La conduttrice di Amici ha etichettato il noto produttore discografico come “maniaco sessuale”. L’epiteto è giunto dopo una battuta a doppio senso dello stesso Zerbi sul salame, a cui Maria non è riuscita a trattenersi: rudy è stato al gioco ed ha incassato senza proferir parola alcuna. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Lo show di Zerbi

Rudy Zerbi è stato il protagonista indiscusso della nuova puntata di Tu si que vales andata in onda ieri, sabato 27 ottobre 2018. Il professore di Amici infatti, nelle scorse puntate aveva perso una scommessa con Teo Mammucari ecco perché, proprio ieri sera ha dovuto pagare pegno rimanendo in mutande e scappando per lo studio, facendo morire da ridere il pubblico da casa ed anche quello presente in studio. Durante i passati appuntamenti, il buon Zerbi aveva affermato di essere un vero asso nel ping pong. Nessuno dei giudici aveva creduto alle sue affermazioni e così Teo ha pensato bene di sfidarlo. Se avesse perso, avrebbe dovuto pagare la penitenza che lui stesso aveva dovuto subire qualche settimana prima (rimanendo proprio in mutande). Gli amanti del trash quindi, hanno assistito ad un siparietto davvero divertente, che potrebbe entrare di diritto negli annali delle gag televisive divertenti.

Rudy Zerbi in mutande a Tu si que vales

Rudy Zerbi però, non ha pagato immediatamente pegno. Ed infatti, il docente di canto di Amici, ha voluto attendere un poco di tempo. Quando si è recato dentro il “camerino” per spogliarsi, Gerry Scotti ha lanciato i suoi immancabili petardi facendolo uscire fuori e correre sul palcoscenico letteralmente in mutande, scatenando l’ironia dei presenti. Proprio durante la serata, il buon Rudy è stato protagonista anche di una gag con un concorrente tornato ancora in studio per suonare il pianoforte e poi danzare. L’anziano sul palco, dopo avere battibeccato con Rudy, ha mostrato anche i suoi documenti a Maria De Filippi, confermando di avere un passato da ballerino. Rudy però, non ha creduto alle parole dell’uomo, scatenando l’ira del concorrente che ha voluto telefonare ai carabinieri. Da quel momento un divertentissimo siparietto ha preso il via, con Mammucari uscire dallo studio e imitare un carabiniere. Se volete rivedere Rudy in mutande, non dovete fare altro che visionare il video a seguire e godervi il divertente spettacolo.