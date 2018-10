ALFONSO SIGNORINI/ Francesco Monte entrato nel mirino dell’opinionista? (Grande Fratello Vip)

Alfonso Signorini affiancherà questa sera Ilary Blasi alla conduzione del Grande Fratello Vip 2018 dopo l’incredibile scontro di cui è stato protagonista la scorsa settimana. L’opinionista aveva favorito l’ingresso nella Casa di Fabrizio Corona, dopo la recente intervista che quest’ultimo aveva rilasciato al settimanale Chi. In essa l’ex re dei paparazzi si era detto dispiaciuto per alcune recenti dichiarazioni, confermando l’affetto che in passato lo legava a Silvia Provvedi. Ma il comportamento di Corona durante e dopo la puntata di giovedì è stato una terribile delusione per Signorini. La sua espressione durante lo scontro tra il paparazzo e Ilary Blasi era eloquente: silenzio e serio, è apparso quasi sconvolto nell’ascoltare le nuove imprecazioni contro la conduttrice che comunque è riuscita a tenere saldamente in mano le redini del gioco, evidenziando tutto il rancore tenuto nascosto negli ultimi 13 anni.

LA DENUNCIA

Alfonso Signorini non ha affatto gradito il comportamento di Fabrizio Corona durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip e non solo per lo scontro epocale di cui si è reso protagonista con Ilary Blasi. Secondo quanto dichiarato dall’opinionista a 361 Magazine, infatti, la rabbia dello showman tatuato sarebbe andata ben oltre il lecito, tanto da essere rivolta al camper che gli era stato messo a disposizione da Mediaset. Queste le parole del direttore di Chi: “Fabrizio Corona ha distrutto il camper della produzione fornito da Mediaset. Calci e pugni, dettati dalla rabbia e dalla impossibilità di difendersi”. Una denuncia che potrebbe inguaiare ulteriormente l’ex re dei paparazzi, che sembra avere perso anche una persona che in passato gli aveva dato la possibilità di esprimersi. E l’assenza di Corona, in futuro, potrebbe non limitarsi ai soli giornali di Alfonso Signorini. Sembra, infatti, che anche Canale 5 difficilmente potrà dimenticare un simile comportamento…

ALFONSO SIGNORINI SI “VENDICHERÀ” PER LO SCONTRO CON FRANCESCO MONTE?

Archiviato il faccia a faccia con Fabrizio Corona e le conseguenze che esso ha comportato, Alfonso Signorini questa sera potrebbe a rivolgere la sua attenzione verso Francesco Monte, con il quale i rapporti continuano ad essere particolarmente tesi. Lo scorso lunedì, infatti, l’opinionista aveva punzecchiato l’ex tronista, invitandolo a fare qualche passo avanti con Giulia Salemi, ma il suo invito non era stato accolto nel migliore dei modi. “Questo qua va in confessionale e parla di Cecilia. Volete arrivare a un punto? Sono quattro settimane che state agli inizi”, aveva tuonato Alfonso ma le sue parole non erano piaciute affatto a Monte. Quest’ultimo, infatti, aveva sbottato: “La direzione la vogliono gli altri fuori. Io la vivo in modo naturale. E poi ho un nome, non mi chiamo questo. Mi sto raccontando in tutta la mia totalità cuore aperto. Se volete che si arrivi a un punto, mettete due attori qui e vi porta al punto che volete”. Parole alle quali il direttore di Chi aveva replicato: “Se non vuoi che la realtà venga distorta non piangere per Cecilia, parla solo di Giulia. Permettimi di moderare un po’ questi toni da strafottente. Vola basso”.