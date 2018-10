Elia Fongaro sarà eliminato?/ Video, il flirt con Jane Alexander può salvarlo (Grande Fratello Vip)

Elia Fongaro è ad un passo dal crollo al Grande Fratello Vip 3: anche se lo scorso sabato ha ricevuto ben due baci da parte di Jane Alexander, il resto del gruppo lo odia sempre di più. Francesco Monte in particolare lo ha accusato di essere un manipolatore e di non considerare di mettere in crisi l’attrice, per via della relazione che ha all’esterno del reality. Per questo Monte ha cambiato del tutto opinione nei confronti del modello, che di contro ha sfruttato la sua aggressività per lanciargli una frecciata: “sta uscendo fuori la tua tarantinità”. Apriti cielo: il concorrente non ha gradito la battuta e si è sfogato con il resto del gruppo, accusando Elia di essere un razzista. Parole che Alessandro Cecchi Paone ha sfruttato nelle ore successive per prendere le distanze dal modello, arrivando addirittura a non volergli rivolgere la parola. Per l’opinionista inoltre il motivo di tanto odio nei confronti di Fongaro sarebbe da ricercare nella vicinanza di Jane: l’attrice lo monopolizza e non dà la possibilità agli altri di creare un legame con il modello. Troppe critiche però per Elia, che si è lasciato andare al pianto ed ha parlato anche della possibilità di uscire dal gioco. Clicca qui per il video delle parole di Jane Alexander su di lui

Elia Fongaro, Grande Fratello Vip: quanti scivoloni nella casa

Elia Fongaro è forse il concorrente del Grande Fratello Vip 2018 che ha fatto più scivoloni nel corso di tante settimane di gioco. Lory Del Santo però ammira questo suo modo di colpire con schiettezza gli altri e lo ha invitato a non abbandonare il reality, a meno che non voglia risultare un perdente. Elia ha la lingua tagliente e sa dove colpire, ma dimostra di non usare la testa e di agire di impulso. In questo modo sta consegnando la vittoria a Francesco Monte, almeno per quanto riguarda il resto del gruppo. L’anno scorso Daniele Bossari è stato isolato nella Casa per via della sua schiettezza ed Elia rischia di pagare pegno allo stesso modo. Alcuni sui social parlano già di bullismo nei confronti di Monte, che si sarebbe dimostrato ipocrita nei confronti del modello. Elia intanto dovrebbe mettere da parte il suo flirt con Jane per cercare di recuperare qualche altro alleato nel programma.

Anconra una volta al televoto

Non è una novità che Elia Fongaro si trovi in nomination al Grande Fratello Vip 3, ma fino ad adesso ha dimostrato di essere quasi invincibile. Certo alcuni telespettatori lo hanno votato sperando che uscisse, ma alla fine la preferenza è ricaduta su altri concorrenti più contestati. La fortuna del modello è ancora una volta la presenza di elementi meno interessanti nella Casa, come Ivan Cattaneo contro cui dovrà battersi anche questa sera. Il cantante ha il suo gruppo di sostenitori, ma di certo il ragazzo potrà contare sui giovanissimi. Per questo è poco probabile che debba varcare la porta rossa per tornare a casa, anche se questa bolla protettiva potrebbe durare ancora poco. Elia sta facendo terra bruciata attorno a sé ed una volta tolta Jane Alexander dal gruppo, gli rimangono davvero pochi elementi a cui appoggiarsi. Meglio sfruttare la sua capacità di prevedere le dinamiche del gioco in modo più vincente, soprattutto per quanto riguarda il suo personale percorso nella casa.