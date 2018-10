Fabrizio Corona/ Video, dopo la lite con Ilary Blasi si parlerà ancora di lui al Grande Fratello Vip?

Fabrizio Corona deve avere sempre l’ultima parola e quanto accaduto al Grande Fratello Vip 3 lo scorso giovedì potrebbe essere solo una piccola parte di quanto accadrà prossimamentre. Dopo lo scontro con Ilary Blasi, l’ex re dei paparazzi ha condiviso diverse stories su Instagram in cui si trasforma in caciottaro, grazie ad un foto ritocco. E così le palline che desidera prendere per fare l’albero di Natale diventano immancabilmente delle caciotte. Ed ancora “Non svegliare il can che dorme”, sottolinea in un altro frame, mostrando il libro di Francesco Totti, dal titolo Un capitano. “Presto la verità”, aggiunge Corona lanciando l’ennesima pietra che in realtà è presente sotto forma di hashtag: #RomaCapitale. Nel libro scritto con Paolo Condò, l’ex calciatore parla infatti anche di quanto accaduto 13 anni fa con Corona e Flavia Vento, la miccia che poi ha spinto la Blasi a prendere parola subito dopo il confronto fra Fabrizio e l’ex fidanzata. Insomma, non sarebbe ancora finita, mentre il pubblico continua a schierarsi a favore dell’uno o dell’altra.

Clicca qui per il video della lite con Ilary Blasi

Fabrizio Corona, la lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip

Sui social è scoppiata la polemica su Fabrizio Corona e riguarda in modo diretto quanto avvenuto al Grande Fratello Vip 2018. E’ spuntato un video sui social, subito diventato virale, in cui l’ex re dei paparazzi si trova nel camper di Mediaset poco prima del faccia a faccia con Silvia Provvedi. In particolare parla della scena dell’accendino, ovvero quando nella casa sarebbe rientrato con la scusa di aver perso l’oggetto, solo per ritornare dall’ex fidanzata. Ed ancora il giardino, location scelta per la prima parte del discorso di scuse. Il web insorge e si grida già al complotto: era tutto preparato? Il dubbio del pubblico in realtà non riguarda tanto lo scontro con la Provvedi ma quello con Ilary Blasi. Possibile che anche quest’ultima sfuriata sia stata costruita a tavolino? Sotto alcuni aspetti non sorprende: di certo Corona non avrebbe mai partecipato ad una trasmissione, come fanno tutti del resto, senza avere un copione da seguire. Dall’altra però, se fosse confermata anche la progettazione della fiammata della conduttrice, ci sarebbe da chiedersi quale motivo più o meno nascosto ci sia per questa scenetta. Motivi di sponsor? In ballo due particolari. Da un lato la maglietta che Fabrizio ha voluto indossare nella Casa, con il suo brand di abbigliamento in bella vista. Dall’altra il libro citato in via indiretta di Francesco Totti, dove si parla appunto di quanto accaduto tredici anni fa fra conduttrice e Corona.

La lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona