Francesco Monte/ Video, il bacio a Giulia Salemi cambierà il loro rapporto? (Grande Fratello Vip)

Francesco Monte ha finalmente baciato Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3. Non è partito tutto dal suo desiderio, visto che ha ribadito in più occasioni di non voler fare questo passo all’interno della Casa. E invece il gioco Obbligo o Verità ha permesso al tarantino di rompere il ghiaccio, grazie alle richieste degli altri concorrenti. Un bacio a stampo, poi uno alla francese. Peccato che Giulia abbia baciato anche Martina Hamdy in modo sensuale: il ragazzo ha voluto prendere le distanze, sottolineando il suo fastidio nel vedere due donne in quell’atteggiamento. Ha cercato di coprire il microfono, ma non è riuscito a fermare le polemiche sui social e nemmeno quella di Giulia. Affranta dalle sue parole, la ragazza infatti ha sfogato il nuovo malessere con le amiche, soprattutto perché Francesco le ha fatto capire di non essere consenziente ad un eventuale incontro di letto. Una frase infelice emersa in un contesto scherzoso, ma che fa capire ancora una volta che il gieffino non voglia essere considerato il fidanzatino della Salemi, come ha detto poco tempo fa.

Francesco Monte, Grande Fratello Vip: ennesima virata su Elia Fongaro

Francesco Monte dovrà rispondere di quanto accaduto nell’ultima settimana al Grande Fratello Vip 2018. Dopo aver lodato la sincerità di Elia Fongaro, lo ha additato come un manipolatore in grado di mettere in crisi la relazione in corso di Jane Alexander. La stessa su cui l’attrice ha manifestato più volte grandi dubbi. Francesco però si è sentito chiamato in causa, memore di quanto accaduto l’anno scorso fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La sua reazione fumantina in questo caso quindi è comprensibile, meno l’aver definito Elia un razzista solo per una frase che non ha nulla a che fare con l’epiteto. In un momento di forte ira, nello sfogo senza contegno di Monte, il modello ha infatti detto “adesso mostri la tua tarantinità”. Per il ragazzo è stato un fulmine a ciel sereno e per questo lo ha definito razzista, coinvolgendo anche il resto della casa. Alcune ore dopo lo stesso Alessandro Cecchi Paone ha riportato le sue stesse parole, manifestando la decisione di non parlare con Elia proprio per quella parola. Il complotto è appena iniziato.

L’attacco ad Elia Fongaro

Non stupisce quanto accaduto negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip 3 e soprattutto la decisione di Francesco Monte di lanciarsi senza freni contro Elia Fongaro. Sui social si è sollevata una forte polemica per i suoi modi, ben prima che i due ragazzi vivessero un momento di alta tensione. L’atteggiamento poco cortese di Monte è stato additato infatti già in occasione delle sue liti con Giulia Salemi. Francesco è stato avvisato persino dalla Marchesa, che gli ha chiesto di dire le stesse cose usando un linguaggio più soave. Insomma nessuno si schiera contro la sua verità, ma contro i suoi modi assolutamente sì. Prevedibile: Monte era già finito nel ciclone per questo suo modo di fare all’Isola dei Famosi e forse avrebbe dovuto essere più attento. Il rischio è di consegnare in mano la vittoria proprio ad Elia, che in questa baraonda sta emergendo come vittima della situazione.