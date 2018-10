ILARY BLASI / Darà la sua versione dei fatti sullo scontro con Fabrizio Corona? (Grande Fratello Vip 2018)

Ilary Blasi torna questa sera alla conduzione del Grande Fratello Vip 2018 affiancata dal suo inseparabile braccio destro Alfonso Signorini. Si tratterà di una puntata ben più tranquilla per la conduttrice, dopo il terribile faccia a faccia di cui è stata protagonista lo scorso giovedì insieme a Fabrizio Corona. La signora Totti, infatti, non ha potuto nascondere la propria insofferenza nei confronti dell’ex re dei paparazzi che 13 anni fa aveva messo in pericolo il suo matrimonio, vociferando che Francesco Totti l’avesse tradita con Flavia Vento. Memore di quanto accaduto, la Blasi ha sbottato: “Tu giochi con i sentimenti, lo hai fatto con Silvia (Provvedi, ndr), l’hai offesa e umiliata. E lo hai fatto con me, tredici anni fa, ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai messo in scena tutto quel teatrino, ad un mese dal mio matrimonio, quando aspettavo il mio primo figlio. Tu sei un caciottaro e, qui, lo show lo faccio io. Chiudetemi il collegamento”.

UNA NUOVA REPLICA A FABRIZIO CORONA

Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì scorso, Ilary Blasi ha espresso il rancore accumulato negli anni contro Fabrizio Corona, dando a quest’ultimo poche possibilità di replicare. La conduttrice, infatti, ha chiesto di chiudere il collegamento con la Casa, mentre l’ex di Silvia Provvedi continuava ad inveire contro di lei, dichiarando: “Ti ha dato fastidio essere stata tradita un mese prima del matrimonio? Succede a tutti. Siamo tutti cornuti in questa vita. Prendila con filosofia. Non è che siccome sei una conduttrice dall’alto del tuo posto puoi dire quello che vuoi”. E dopo averle rivelato che alcune persone della tv conoscono i dettagli di quella storia, Corona è tornato in camerino, dando sfogo della sua rabbia contro ogni oggetto che trovava. Successivamente è sbottato anche su Instagram, lanciando nuove accuse contro Ilary Blasi che questa sera potrebbe decidere di intervenire nuovamente sulla questione: aggiungerà ulteriori dettagli sul caso per dare il colpo di grazia allo show man?

ATTESA PER IL NUOVO LOOK DI ILARY BLASI

Ilary Blasi continua a far discutere e non solo per la lite con Fabrizio Corona che sicuramente resterà negli annali del Grande Fratello Vip. Ad incuriosire è anche il look della conduttrice che, puntata dopo puntata, continua a sfoggiare parrucche biondo platino. Qualche settimana fa a Verissimo era stata proprio lei a svelare l’arcano, spiegando di avere optato per i capelli finti per proteggere i naturali da troppi tagli e tinture. Nella vita reale, infatti, continua ad avere una lunga chioma castano chiaro, dal colore quasi naturale. Ben diverso è invece il colore scelto per la puntata, ovvero un biondo platino che fin dall’inizio aveva incuriosito e fatto nascere qualche sospetto tra i suoi fan. Rivedremo la parrucca anche questa sera? In attesa di scoprirlo, i telespettatori attendono di vedere anche il nuovo abito indossato dalla signora Totti dopo l’elegante mise nera dello scorso giovedì. Dopo il look battagliero, perfetto per lo scontro con Fabrizio Corona, oggi potrebbe arrivare il momento di colori più vivaci…