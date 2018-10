IRENE GRANDI / Festeggia 25 anni di musica con l’album “Lungoviaggio” (Che fuori tempo che fa)

Irene Grandi sarà ospite della puntata odierna di Che fuori tempo che fa, al quale già partecipato in passato per presentare i suoi nuovi progetti discografici. Questa sera, la cantante parlerà del suo nuovo album intitolato “Lungoviaggio” uscito a sorpresa lo scorso 21 settembre con il quale celebra ufficialmente i 25 anni di musica. Il disco è stato anticipato dal singolo ‘Benvenuti nel nostro viaggio’, e vede nuovamente la collaborazione tra Irene Grandi e Vasco Rossi. Quest’ultimo aveva scritto per la collega ben tre canzoni nel 2003 per il disco della Grandi intitolato ‘Sei‘: ‘Prima di partire per un lungo viaggio‘, ‘Ninna nanna‘ e ‘Buon compleanno‘. La scaletta di questo lavoro si avvale non solo della collaborazione del rocker di Zocca ma anche dell’astrofisica Samantha Cristoforetti presente in ‘I would like to take you on a journey‘ e di Cristina Donà che duetta nella traccia ‘I viaggi per mare‘. Il disco vana anche il featuring con lo scrittore Tiziano Terzani (scomparso nel 2004), presente in ‘Tutto è uno‘

“MI SENTO SAGGIA E APPAGATA”

Balzata alle cronache nel 1994 grazie al suo primo album omonimo, Irene Grandi vive ora un periodo di minore clamore mediatico. Dal 2008, infatti, l’uscita dei suoi progetti discografici si è fatta meno frequente, anche grazie al desiderio di vivere serenamente la sua vita privata. Intervistata da Vanity Fair qualche mese fa, l’artista aveva spiegato di non essere più interessata alle ‘montagne russe’. Dal giorno in cui ha deciso di trasferirsi in una cascina nella campagna toscana, insieme al marito Lorenzo Doni, molte cose in lei sono cambiate: “Da quando vivo in campagna“, aveva raccontato, “non ho più l’ormone a mille. Prima dovevo uscire, fare, incontrare. Ora mi sento saggia, appagata”. Nel 2015, dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, aveva chiarito il significato della parola successo. “Il successo non va confuso con la felicità“, aveva aggiunto, “Non sto nelle montagne russe di entusiasmi e passioni ma nell’essere leale con me e con il mondo“.

LE NOZZE IN SEGRETO

Irene Grandi ha sposato il suo Lorenzo Doni la scorsa estate, con una cerimonia lontana da riviste patinate e da social network. L’artista toscana ha scelto come location delle sue nozze una piccola chiesetta di San Pietro a Narbolia (provincia di Oristano) in Sardegna davanti ai parenti più stretti e gli amici più cari. L’unica foto delle nozze la vede in un abito grigio perla, mano nella mano al suo Lorenzo, avvocato, anche lui toscano, e appassionato di golf. Il momento più emozionante, stando alle poche notizie note, è stato quello in cui l’artista ha intonato sull’altare l’Hallelujah nella versione di Leonard Cohen. Commovente la sua voce rotta mentre gli invitati la ascoltavano in silenzio. Dopo il rito religioso, la festa è proseguita fino a tarda notte in un locale di Mari Ermi, in riva al mare. Per la cantante, che è sempre stata riservata sulle questioni di cuore, si tratta del secondo matrimonio. Il primo, con Alessandro Carotti, l’aveva celebrato nel 2003 a Las Vegas.