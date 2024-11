Irene Grandi a La volta buona: il retroscena sul primo incontro con Vasco Rossi

A La volta buona, nella puntata in onda oggi pomeriggio, nel salotto di Caterina Balivo si racconta Irene Grandi, una delle anime rock della musica italiana, che ripercorre la sua carriera e i grandi incontri che hanno profondamente segnato il suo percorso artistico. Come quello storico con Vasco Rossi, avvenuto per pura casualità: “Un incontro pre-musica. Eravamo in una pizzeria in montagna, entrò proprio mentre mi portarono una pizza ai carciofini, ero l’unica servita e c’era Vasco che aspettava questa pizza. Allora gliela portai io e gli dissi: ‘Prendi un pezzo della mia‘. E lui disse di sì“.

Chi è Irene Grandi: dalla carriera alla vita privata/ Ex mariti e l'assenza di figli: "Mi sarebbe piaciuto…"

Ma sono tanti i miti della musica che hanno segnato il percorso artistico di Irene Grandi, come Pino Daniele, del quale la madre della cantante era una grandissima ammiratrice: “In casa Pino era una star indiscussa, era il cantante preferito di mia mamma e quindi ho anche imparato tanto nel modo di cantare, questo amore per il blues. Quando cantai con Pino, la prima foto che mise mia mamma di me famosa era quella accanto a Pino“.

Irene Grandi, chi è: carriera, ex mariti e ultimo album/ Perchè la cantante non ha avuto figli

Irene Grandi: “‘Bruci la città’ mise d’accordo tutti, ma Pippo Baudo non la volle…“

Irene Grandi, nel corso dell’intervista a La volta buona, ha anche ricordato i suoi esordi quando, da bambina, cantava nei cori della chiesa: “Cantavo in chiesa, a 7 anni, mi incamminavo la mattina e andavo da sola. Mio babbo mi faceva latte e miele perché sapeva che faceva bene alla voce, poi io partivo, andavo in chiesa e facevo la mia cantatina di mattina“.

Curioso l’aneddoto sulla storia di Bruci la città, una delle sue più celebri hit che tuttavia fu scartata da Pippo Baudo al Festival di Sanremo dell’epoca: “Quella canzone aveva messo d’accordo tutti, dai produttori ai discografici, ma l’unico che non era d’accordo era Pippo, che non la volle al suo Sanremo. Poi è stato un grande successo ma chi lo sa, magari a Sanremo non avrebbe funzionato in maniera naturale come invece successe dopo“.