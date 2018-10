Lory Del Santo/ Video, riuscirà ad evitare ancora la nomination? (Grande Fratello Vip 2018)

Il Grande Fratello Vip 2018 ha fatto un grande regalo a Lory Del Santo nell’ultima puntata. Marco Cucolo è voluto entrare infatti nella Casa per dare il suo supporto alla compagna e ringraziare al tempo stesso gli altri concorrenti per averla sostenuta in questo difficile momento. Marco non è un volto sconosciuto ai telespettatori: i due sono stati contestati per la loro relazione, vista la forte differenza d’età che li divide. Scopriamo però alcuni dettagli in più sul loro primo incontro, avvenuto su Facebook grazie alla decisione di Cucolo di ottenere un contatto diretto con la showgirl. Inizialmente Lory ha fatto di tutto per allontanarlo, criticandolo per le sopracciglia troppo curate ed infine anche per quella pancetta intravista in una foto. Marco però ha tenuto duro: ad ogni critica della donna, ha risposto seguendo i suoi consigli e stravolgendola anche con le sue continue insistenze. “Ad un certo punto ho deciso di metterci in comunicazione”, svela al resto del gruppo. Cucolo ha vinto anche per sfinimento: dopo due mesi di pedinamento online, ha iniziato a guardarlo con occhi diversi. Clicca qui per rivedere il video di Lory Del Santo sul suo incontro con Marco Cucolo.

Lory Del Santo, Grande Fratello Vip 2018: pubblico diviso

Lory Del Santo non ha ancora smesso di dividere i telespettatori del Grande Fratello Vip 3. Nonostante le ipotesi delle malelingue siano state ampiamente smentite, la showgirl paga lo scotto di essere entrata nella Casa in un momento fortemente critico della sua vita. L’ingresso di Marco Cucolo della settimana scorsa ha riacceso persino le polemiche sul toy boy e sulla differenza d’età che divide i due innamorati. Che si tratti di una relazione forte è fuori da ogni dubbio: lo dimostrano ora e lo hanno confermato anche due anni fa con la loro partecipazione a Pechino Express. Altri però sono rimasti conquistati dalla purezza della Del Santo, dal suo volersi mettere in gioco senza sbandierare il lutto per la morte del figlio Loren. Sono rimasti forse delusi quanti si sarebbero aspettati che avrebbe sfruttato il dolore solo per assicurarsi un posto in finale. Lory però rimane ancora al di sotto dei riflettori del pubblico da casa: qualsiasi passo falso la porterebbe verso una sicura condanna.

Altra nomination schivata

Lory Del Santo è riuscita a schivare una nuova nomination al Grande Fratello Vip 3 e dopo aver chiarito ogni dubbio sul famoso complotto, sembra aver ritrovato un buon rapporto con tutto il gruppo. La showgirl non intende giocare d’astuzia e mettere in cattiva luce i rivali pur di emergere, ma è di sicuro una delle poche nella Casa ad avere ben chiaro chi ha di fronte. Nulla di nuovo visto che ha parlato di questo lato del suo carattere fin dal suo ingresso nel reality. Una marcia in più alla fine rispetto ad altri concorrenti che invece si muovono seguendo gli impulsi, finendo anche per non tenere sempre a mente dove si trovano e perché sono nel programma. La Del Santo invece ha tutto molto ben chiaro, anche chi non la racconta giusta e sta solo sfruttando la manipolazione a proprio vantaggio. E’ il caso di Elia Fongaro: è stata la concorrente per prima ad inquadrare così il modello, scatenando un’ondata di riflessione anche nel resto del gruppo. Non è un caso infatti se Francesco Monte abbia del tutto cambiato idea nei confronti di Elia in seguito al ritorno di Lory nella Casa.