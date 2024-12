Raccontarsi in due, dopo 11 anni di relazione anche a dispetto dello scetticismo mediatico, è forse una soddisfazione ulteriore per Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo. Entrambi ospiti oggi a La Volta Buona, hanno sottolineato ulteriormente quanto nel loro caso i pregiudizi per la differenza d’età siano stati un vero e proprio buco nell’acqua.

Lory Del Santo: “La morte di mio figlio Loren? A volte meglio che tutto finisca con una luce”/ “La malattia…”

Caterina Balivo ha subito incalzato Lory Del Santo a proposito del segreto di una relazione così longeva con il fidanzato Marco Cucolo: “Devi accettare i suoi difetti e anche lui deve fare lo stesso ovviamente; io cerco sempre di favorire gli altri, mi metto sempre dietro. Lui ha una lista molto lunga di difetti però sono piccoli, ad esempio una cattiva abitudine con il dentifricio…”. L’attrice ha poi aggiunto: “La madre è più giovane di me? Sì, è probabile…”.

Lory Del Santo, come sono morti i tre figli Conor, Loren e il bimbo prematuro/ "Me ne sono andata anche io"

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo a La Volta Buona, il ‘segreto’ di questi 11 anni insieme: “E’ la mia proiezione…”

A prendere la parola a La Volta Buona è poi Marco Cucolo – fidanzato di Lory Del Santo – che ha chiamato in causa proprio il parere della mamma agli albori della relazione con l’attrice quando era poco più che ventenne. “Cosa ne pensa di questi 11 anni? Lei non ha mai messo bocca, da quando ho fatto 18 anni mi ha lasciato libero di scegliere qualsiasi cosa. Agli inizi era convinta? In realtà inizialmente non le dissi niente, forse le avevo mentito.

Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo: "Con lo sport lui mi blocca"/ "Nessuna follia per lui"

Lory Del Santo si è poi espressa con parole al miele nel merito del rapporto di oggi, costruito nel tempo, con il fidanzato Marco Cucolo. “Non mi ha mai lasciato neanche un giorno, è stato la mia ombra e proiezione, è stato fondamentale nei momenti difficili”. A fare da eco alle parole dell’attrice ci ha poi pensato il ragazzo: “ Ci sono stati tanti momenti allegri ma anche dei momenti difficili, lei aveva bisogno del mio supporto e io mi sono sentito di esserci…”.