Martina Hamdy sarà eliminata?/ Video, la dura prova del primo televoto (Grande Fratello Vip)

Martina Hamdy ha finalmente trovato una sua dimensione al Grande Fratello Vip 3. Sentendo l’eliminazione sempre più vicina, la meteorina ha scelto di prendere posizione all’interno della Casa e di proporsi in un certo modo con il resto del gruppo. E’ diventata così da attaccante a difensore, scegliendo anche di mettere in guardia Elia Fongaro sulla possibile battaglia in arrivo. Sempre tutto collegato alla battuta del modello su Taranto, che ha tanto scaldato l’ex tronista. Per Martina potrebbe essere usata come arma tagliente dagli altri per spingere Elia verso il limite, come a quanto pare sta accadendo. Clicca qui per rivedere il video di Martina Hamdy e Elia Fongaro. Superata la foga di dover parlare senza sosta, la Hamdy sta mostrando tutta la sua sincerità e forse anche una fetta di ingenuità. Sta indubbiamente facendo di tutto pe rimanere ancora in gioco, ma riflette forse un po’ troppo poco su ciò che dice. Lo dimostra anche il gioco Obbligo o Verità, dove si è lanciata in una filippica su Ivan Cattaneo e la sua possibile uscita: per perorare la sua stessa causa, la presentatrice ha ribadito che il cantante sarebbe più felice fuori dalla casa.

Martina Hamdy, Grande Fratello Vip: il pubblico la punirà al primo televoto?

Il Grande Fratello Vip 2018 ci ha mostrato fino ad ora alcuni lati del carattere di Martina Hamdy. Forse fin troppo bambina per certi versi, incapace di notare negli altri quella malizia che le avrebbe potuto permettere di affrontare il gioco con maggior forza. Un vantaggio dal punto di vista della personalità ed in ambito di amicizia, ma del tutto sbagliato in un reality di questa portata. La sua fortuna per ora è di essere parte del gruppetto di Francesco Monte, anche se l’amica Benedetta Mazza non ha esitato a sacrificarla in nomination per proteggere Stefano Sala. Un bel colpo secco alle spalle da parte della showgirl, che fino a qualche istante prima sembrava quasi un’amica stretta della Hamdy. Quest’ultima invece ha smesso del tutto di raccontarsi e farsi conoscere dai telespettatori. Poche informazioni rilasciate nel tempo ed ancora tanti punti interrogativi da risolvere.

Il bacio con Giulia Salemi fa il giro del web

Scatenata Martina Hamdy nel gioco promosso dal Grande Fratello Vip 3: l’abbiamo vista baciare Giulia Salemi come risultato del pegno di Obbligo o Verità. Un bacio saffico che la Hamdy ha usato come dimostrazione per i concorrenti uomini: ecco come si muovono le labbra con una donna. Punto per la meteorina e palla al centro, ma tutto questo non basterà per assicurarsi la vittoria al televoto. L’anonimato vissuto fino ad adesso potrebbe comportare l’uscita immediata dal programma, anche se Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro sono per ora i più contestati sui social. Va tenuta in considerazione infatti una fetta di pubblico che non interagisce online, ma che esprime il proprio voto al momento opportuno. La popolarità di Elia e Ivan potrebbero battere la Hamdy ad occhi chiusi: qualcuno ancora si chiede perché la ragazza sia considerata una vip.