Walter Nudo vincitore del Gf Vip risponde a Facchinetti/ Foto, “Dove va lo sguardo va l’energia”

Il vincitore dell’ultima edizione del Gf Vip Walter Nudo non può aver gradito le parole di Francesco Facchinetti nei suoi confronti. Su Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae al mare con un fisico statuario. Nel commento scrive un “Dove va lo sguardo, va l’energia“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower. Non possiamo sapere ovviamente se queste parole siano legate a quanto accaduto con quello che aveva definito un amico con cui “mi sembrava ci fosse un bel feeling“. Sicuramente Walter ha dimostrato ancora una volta di saper gestire le sue emozioni con grande controllo, senza perdere la pazienza di fronte a uno scivolone imprevisto di uno che credeva un suo amico. Sarà importante capire ora se lo stesso Facchinetti proverà a chiarire la figuraccia fatta, magari chiedendo scusa a Nudo e cercando di ricucire il rapporto con lui che d’altronde andava avanti da molto tempo. (agg. di Matteo Fantozzi)

La replica del gieffino: “Non so io cosa possa aver fatto per…”

Walter Nudo replica a Francesco Facchinetti che, nelle scorse ore, in un video pubblicato dalla moglie, dava del demente al vincitore del Grande Fratello Vip 2018. Direttamente da Capri dove si trova per alcuni impegni professionali, Walter Nudo, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha commentato l’accaduto. Nudo ricorda di aver incontrato Francesco Facchinetti solo una volta ai tempi della sua partecipazione al Festival di Sanremo: “Io gli dissi: sono molto contento per te, sarà una grande esperienza. In quel momento mi sembrava ci fosse un bel feeling”. Nudo, poi, aggiunge di non averlo più incontrato spiegando di avere stima di lui e di considerarlo un ragazzo intelligente. Infine conclude: “Non so io cosa possa aver fatto per meritarmi il demente. Niente, gli auguro buon Natale. Ok, buon Natale”. Nessun rancore, dunque, da parte del vincitore del Gf Vip che sembra aver già dimenticato l’accaduto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Alle Maldive con la famiglia

Francesco Facchinetti vola alle Maldive con tutta la famiglia per festeggiare il nuovo anno che arriverà tra qualche giorno. Mentre in Italia è al centro di una polemica per la gaffe su Walter Nudo che ha provocato la reazione di tutti i sostenitori del vincitore del Grande Fratello Vip, Facchinetti, lontano dall’Italia, si gode il sole, il mare e il caldo delle Maldive. In un posto paradisiaco, circondato dall’amore della moglie e dei figli, il figlio di Roby Facchinetti, per il momento, non replica alla gaffe che è venuta fuori da un video pubblicato dalla moglie. Nelle prossime ore, però, travolto dalle polemiche, Facchinetti potrebbe decidere di dire presto la sua sulla gaffe commessa. Anche Walter Nudo, sempre molto pacato nei suoi modi, non si è ancora espresso sull’argomento: ne sarà ancora all’oscuro o avrà deciso di non raccogliere la provocazione per dare vita ad una diatriba senza fine? A voi le risposte (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

La gaffe su Walter Nudo

Francesco Facchinetti ce l’ha con Walter Nudo? Una domanda che molti si sono posti di fronte ad un video pubblicato su Instagram da sua moglie Wilma Helena Faissol, meglio nota sui social come Lady Facchinetti. L’intera famiglia Facchinetti si trova in vacanza alle Maldive ed è proprio qui che la Faissol si diverte a riprendere i simpatici momenti della famiglia allargata. È proprio in una delle stories pubblicate dalla modella su Instagram che l’audio tradisce una gaffe di Francesco Facchinetti che, parlando, si scaglia contro Walter Nudo. “Quel demente di Walter Nudo m’ha…” si sente in sottofondo al video, che viene poi staccato immediatamente dalla Faissol. Una frase che, estrapolata in questo modo, potrebbe avere sì un significato dispregiativo, ma potrebbe avere anche un contesto simpatico, magari di una battuta amichevole.

Francesco Facchinetti ce l’ha con Walter Nudo?

Difficile dire il perché di questo insulto da parte di Francesco Facchinetti nei riguardi di Walter Nudo. In molti hanno ipotizzato, come riporta BitchyF.it, che molto probabilmente sia stata estrapolata da una conversazione tra Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi, che dal 25 gennaio tornerà nuovamente al timone de L’Isola dei Famosi 14. Ricordiamo, infatti, che le ultime indiscrezioni vogliono Walter Nudo sempre più vicino all’essere il nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Che sia stato citato da Facchinetti proprio durante una conversazione che riguardava il suo possibile arrivo? Presto potrebbero arrivare chiarimenti a riguardo.

