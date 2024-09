Tante le vite vissute da Walter Nudo, tra gli uomini di spettacolo più noti ma con un passato anche nel mondo dello sport. Ex pugile, ex attore ma anche protagonista nei reality come dimostrato dall’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2018. Da allora è passato ad una vita più distante dalla luce dei riflettori, dedicata agli affetti e alla cura di sé stesso. Ma quali sono state le tappe fondamentali della carriera di Walter Nudo?

Nato a Montreal (Canada) nel 1970, Walter Nudo arriva in Italia da giovanissimo trascorrendo infanzia e adolescenza a Genova. Successivamente torna negli Stati Uniti d’America per approfondire gli studi e per cimentarsi con i primi lavori prima di dedicarsi effettivamente ai suoi sogni più agognati. E’ nel 1994 che scatta la scintilla per la recitazione, al suo rientro in Italia: inizia gli studi presso la scuola Duse di Roma e appena l’anno successivo fa il suo esordio da attore nel film “Ragazzi della notte” di Jerry Calà. Da qui in poi la sua carriera sarà quanto mai luminosa, scandita anche dai progetti televisivi come la fiction “Carabinieri” e la soap “Incantesimo”. Nel mezzo, precisamente nel 1996, debutta nel mondo del pugilato dove gareggiando fra i dilettanti come peso massimo conquista anche una buona serie di vittorie (7 in 10 match).

Tra successi professionali e di vita, c’è però una macchina dolorosa nella storia di Walter Nudo che però, grazie alla sua caparbietà, è riuscito ad affrontare, superare e trasformare nella voglia prorompente di conquistare i propri sogni. L’ex attore è stato vittima di bullismo in giovane età, come raccontato in un’intervista per il programma “Ciao Maschio”. “… Da bambino balbettavo e sono stato bullizzato. Ero cicciottello, mi succedeva anche da parte degli insegnanti; io venivo dal Canada e quindi non riuscivo con l’Italiano e piangevo. Una docente mi diceva: ‘Piangi davanti a tutti’, i ragazzi ovviamente ridevano e quindi potete immaginare l’umiliazione”.

Walter Nudo, vittima di bullismo da ragazzino, ha anche confessato di aver pensato al più fatale dei gesti: “A 12 anni ti confesso che ho pensato anche che il mondo sarebbe stato migliore senza di me, poi c’è stato un click… Tutti mi bullizzano, nessuno mi considera. Ho pensato di togliermi la vita, ma chi non l’ha pensato almeno una volta”. L’ex attore – sempre nell’intervista per “Ciao Maschio” – ha poi spiegato: “Non ne parlavo con i miei genitori, ne parlavo con Dio; per me era un amico con cui parlavo perchè sentivo che c’era qualcuno che mi ascoltava e al quale andavo bene così com’ero”.