Francesco Monte e Giulia Salemi / Frecciatina alle ex fidanzate: coinvolta anche Benedetta Mazza!

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Anche quest’anno, il Grande Fratello Vip ha fatto scoccare la scintilla tra alcuni concorrenti che, a dispetto delle malelingue, continuano la loro relazione anche fuori dalle quattro mura più spiate d’Italia. E tra Giulia e Francesco non manca un pizzico di gelosia. Potrebbe essere stata proprio questa a muovere la Salemi a condividere un post che sembra essere una frecciatina alle ex di Francesco Monte. Tra le sue Instagram Stories, Giulia ha condiviso una foto che la vede abbracciata a Benedetta Mazza, con la didascalia “Quando con la tua migliore amica vedi qualcuno che non sopporti” e l’aggiunta della stessa Salemi “O l’ex del tuo ragazzo” e tagga proprio l’amica Benedetta.

GIULIA E BENEDETTA, UNA FRECCIATINA ALLE EX FIDANZATE…

Un gesto che sembra proprio essere una chiara frecciatina di Giulia Salemi all’ex di Francesco Monte, ma che si estende anche all’amica Benedetta Mazza. Che sia, quindi, un riferimento a Dasha Kina, fidanzata di Stefano Sala? Chi ha seguito il Grande Fratello Vip sa, infatti, del legame creatosi tra Stefano e Benedetta nella Casa ma frenato proprio dalla presenza di Dasha fuori da questa. Che la frecciatina sia frutto proprio di qualche confidenza che le due amiche si sono scambiate? Quel che è certo è che Benedetta non ha risposto alla battuta di Giulia. D’altronde la loro situazione amorosa è attualmente molto diversa: Benedetta è ancora single, mentre tra Giulia e Francesco prosegue a gonfie vele.

