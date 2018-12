JANE ALEXANDER COMPIE 46 ANNI/ Video, la sorpresa di Elia Fongaro nel cuore della notte

Elia Fongaro ha fatto una bella sorpresa a Jane Alexander nel giorno del suo 46esimo compleanno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ha raggiunto nel cuore della notte l’attrice intenta a festeggiare con il figlio Damiano. Una sorpresa che ha letteralmente scioccato Jane come si vede nel video. L’attrice, infatti, ha lasciato quello che aveva tra le mani e con la faccia stupita ha guardato Elia incredula e credendo fosse solo uno scherzo! Invece, Elia era proprio li dinanzi a lei, arrivato a sorpresa a Roma, sicuramente con la complicità del figlio dell’attrice, per trascorrere il giorno del compleanno insieme. Jane allora si è lanciata al collo del fidanzato stringendolo in un forte abbraccio. Sorpresa riuscita quella di Elia che, fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, sembra aver trovato la felicità tra le braccia dell’attrice. (Clicca qui per vedere il video sul profilo di Jane Alexander) (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

ELIA E JANE SEMPRE PIU’ UNITI

Sono giorni davvero speciali per Jane Alexander. Il Grande Fratello Vip è stata per lei un’esperienza che le ha davvero cambiato la vita. Non solo per la ritrovata notorietà ma, soprattutto, perché nella Casa ha incontrato Elia Fongaro per il quale ha lasciato il compagno Gianmarco Amicarelli. Oggi Elia e Jane sono una coppia felice e pronta a festeggiare un evento importante. Oggi è il compleanno di Jane Alexander. L’attrice compie 46 anni e si prepara a trascorrere una giornata all’insegna dei festeggiamenti ma, soprattutto, dell’amore. In uno dei suoi ultimissimi post su Instagram, Jane fa proprio un bilancio di quest’anno. “Tra due giorni compio 46 anni e sono felice di aver ritrovato la bambina che è in me, quella che si meraviglia per le piccole cose, che rimane a bocca aperta, che ride anche con gli occhi di gusto senza imbarazzo alcuno.” scrive l’attrice.

I BUONI PROPOSITI DI JANE ALEXANDER

Un post che Jane Alexander continua, svelando quali sono i progetti per questo suo 46esimo anno di vita. “Nell’anno che verrà sarà mia premura coltivarla e volerle bene, promesso. – dichiara, riferendosi alla ‘bambina ritrovata’ – Ah, per quelli di voi che criticheranno il fatto che sono adulta e che basta fare la bambina, ecco, vi consiglio di trovare il bambino che è nascosto in voi, e giocarci un pochino durante queste feste. Se siete fortunati, non vi lascerà più:)” conclude l’attrice, che torna a mostrarsi senza benda, seppur ancora con l’occhio non del tutto guarito. Non ci resta che scoprire, sui social, come la Alexander ed Elia trascorreranno questo giorno speciale.



