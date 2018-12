ANDREA DAMANTE ANCORA INNAMORATO DI GIULIA DE LELLIS? / “Quando è finita ho pianto. Non mi accontento dopo…”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine “F”, Andrea Damante torna a parlare della storia d’amore vissuta con Giulia De Lellis. Insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha vissuto un amore intenso e profondo che gli ha lasciato l’amaro in bocca quando è finito. Alla domanda della giornalista che gli ha chiesto quando è stata l’ultima volta che ha pianto, il deejay ha risposto: “Quando è finita la mia storia con Giulia. Ero in auto e mi sono messo a riflettere sull’intensità dei nostri due anni di amore. E ho ceduto alla commozione”. Diversamente da Giulia che ha ritrovato l’amore accanto ad Irama Andrea Damante è ancora single. A tal proposito, l’ex tronista dice: “sono single perché non mi accontento. Quando arriverà, dovrà essere un amore esagerato”. Dopo Giulia De Lellis, dunque, Andrea Damante non ha ancora trovato una persona che lo spinga a riaprire le porte del suo cuore rischiando tutto. Il 2019, però, potrebbe essere l’anno giusto per vivere una nuova storia d’amore. Il deejay sarà pronto? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANDREA DAMANTE PROVOCA GIULIA DE LELLIS?

Nonostante la loro rottura risalga a mesi fa ed entrambi abbiano ormai due vite ben distinte, oggi torniamo ad accostare Andrea Damante a Giulia De Lellis. È ormai noto a tutti che, mentre il deejay continua a viaggiare per il mondo per lavoro, Giulia ha ritrovato l’amore con Irama. Una storia, la loro, che procede a gonfie vele e accoglie l’approvazione di tantissimi fan. Giulia e Irama sono inseparabili e, quando non stanno insieme, la De Lellis non dimentica di postare una story in cui ascolta canzoni del suo fidanzato. In una di queste di alcune ore fa, Giulia è in auto e ascolta “Sposami” di Irama, tratto dal suo ultimo album “Giovani”. Nulla di particolare se non fosse che in molti hanno notato una story di Andrea Damante che sembra essere una chiara provocazione alla sua ex.

LA FRECCIATINA DI ANDREA DAMANTE

In un locale, Andrea Damante si divente con amici a ballare e cantare a squarciagola. In sottofondo c’è “Il triangolo” di Renato Zero e nella sua story Andrea, intento a scatenarsi, scrive “Sposalo”. La storia di Damante arriva proprio poco dopo quella di Giulia e, proprio per questo, molti l’hanno interpretata come una replica a lei. Una sorta di provocazione, una frecciatina che non è passata inosservata. In molti si chiedono, infatti, se Andrea abbia ancora nei suoi pensieri Giulia che, al contrario, ha davvero voltato pagina grazie a Irama. I due sono davvero felici e sembrano pronti anche ad iniziare una convivenza. Difficile, comunque, che Giulia possa replicare alla frecciatina dell’ex.



