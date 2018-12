CARLO BELTRAMI È IL VINCITORE DI BAKE OFF – STELLE DI NATALE / Farà parte della giuria nella prossima edizione

Carlo Beltrami è il vincitore di Bake Off – Stelle di Natale, lo spin-off del cooking show di Real Time che ha visto la proclamazione del migliore tra i migliori. I vincitori delle precedenti edizioni, infatti, si sono scontrati per una gara decisiva che ha lasciato più di qualche perplessità tra il pubblico da casa, soprattutto per quanto riguarda il nome del secondo finalista. Se la presenza nel confronto finale di Carlo non ha lasciato dubbi, visto il suo innegabile talento, non si può certo dire la stessa cosa di Joyce Escana, che ha mostrato più di qualche falla nella sua abilità nella preparazione dei dolci. E i dubbi che siano state le sue lacrime ad intenerire i giudici non manca di certo tra il pubblico da casa, che l’ha comunque vista uscire a causa dei suoi errori nella prova tecnica. L’ex serramentista di Casnigo, al contrario, è apparso sempre in palla, apprezzato sia per la sua abilità in cucina che per il suo rendimento costante nelle varie prove.

Carlo Beltrami sarà giudice nella prossima edizione

Doppietta per Carlo Beltrami che, dopo la vittoria nella quinta edizione di Bake Off Italia, ha conquistato anche il titolo di Bake Off – Stelle di Natale, superando colleghi sulla carta più quotati di lui. Il titolo è stato raggiunto grazie ad una costanza invidiabile e ad una concentrazione che altri pasticceri non hanno evidenziato, dando spesso l’impressione di ritenersi superiori agli altri colleghi. Carlo, pur esprimendo qualche timore lungo il suo percorso, è apparso concentrato dall’inizio alla fine, mostrando anche un carattere apprezzato dal pubblico da casa (che per la maggior parte ha apprezzato la sua vittoria). Sarà questo l’inizio di un nuovo progetto televisivo? Dopo la prima vittoria a Bake Off, Carlo ha aperto a Paratico il laboratorio di pasticceria BakeLab Italia con Rosalind Pratt, sua avversaria nella quinta edizione e grazie al titolo di ieri farà parte della giuria di Bake Off Italia nella prima puntata della settima edizione, attesa per il prossimo anno sempre su Real Time.

