BAKE OFF – STELLE DI NATALE 2018/ Vince Carlo Beltrami, è il “migliore dei migliori”, seconda Joyce Escano

Carlo Beltrami è il vincitore di Bake Off Stelle di Natale 2018. Dopo aver trionfato nell’edizione di Bake Off Italia 2017, il pasticcere è stato eletto il “migliore dei migliori” durante l’ultima puntata dello speciale natalizio condotto da Katia Follesa. Il pasticcere ha superato nella finalissima a due Joyce Escano, che tra una lacrima e l’altra è riuscita a rivoluzionare il clima di una gara gioiosa con le sue parole “Ho perso lo spirito del Nataaaale! Non mi piaccio quando sono troppo competitivaaaa”. Una vittoria meritata quella dell’ex serramentista che ha dimostrato, ancora una volta, estro creativo e grandi capacità in cucina sbaragliando la concorrenza e conquistando il premio finale. A rendere ancora di più il tutto festoso e piacevole è stata la conduzione di Katia Follesa, la cui presenza ha dato al programma quel quid in più in grado di renderlo piacevole e divertente. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Bake Off – Stelle di Natale 2018 arriva alla fine e il vincitore è Carlo, ma andiamo a rivedere un po’ come si è arrivati a questa decisione. La prova tecnica porterà ad altre due eliminazioni, ci siamo trovati di fronte a una torta divisa in due che rappresentino le anime di Ernest Knam e Damiano Carrara. La torta di Joyce viene considerata una buona partenza anche se con alcuni errori nella composizione. Madalina ha realizzato una torta più bella stilisticamente all’apparenza, perché in realtà manca la glassa e la mousse si è sciolta completamente. I giudici comunque esprimono un buon parere. La torta di Federico aveva buone caratteristiche, ma è un’opera fatta a metà mancano troppi elementi. Forse quella che prende più complimenti è quella di Carlo dove però manca un elemento come la prima. Infatti le stelle confermano che Carlo è il prima finalista con ben 11 stelline. Federico ha solo 6 stelline e purtroppo deve abbandonare il tendone, è eliminato ma va ricordato anche che ha sedici anni un percorso incredibile per il ragazzo. Joyce accede alla finale, ma scoppia a piangere e dice che vuole regalare le stelline a Madalina per mandarla in finale. Dice che non se la sente, con tutti i giudici che vogliono farle capire che se lo merita. La ragazza, piangendo, spiega di aver perso lo spirito natalizio e che quindi non le piace andare avanti così. Madalina è stata eliminata e ringrazia tutti per aver imparato moltissimo. I due finalisti si vedono pronti a farsi aiutare dagli altri concorrenti, creano infatti delle torte enormi e bellissime che richiedono manualità e grandissima esperienza. Alla fine il vincitore è Carlo. (agg. di Matteo Fantozzi)

Bake Off – Stelle di Natale inizia con un grande colpo di scena dopo che Federico rifiuta di utilizzare il suo vantaggio e lo cede a Joyce. Entrano in cucina i quasi campioni, quelli che si sono attestati sul podio e che aiuteranno per le “number cake” i pasticceri campioni. All’annuncio Joyce scoppia a piangere, perché per lei è un salto nel passato. Si trova di fronte a Francesca con la quale non ha avuto un bel rapporto. Sicuramente ci saranno molte tensioni di fronte a questa speciale prova. All’inizio ci sono diverse difficoltà nel collaborare, però tutti riescono a cavarsela nel riuscire a portare a termine una torta dal senso compiuto e soprattutto bella da vedere. Joyce ha vinto le prime stelle, Gabriele e Roberta però sono costretti a uscire sono in quattro ora a rimanere in gara. Ora sarà il momento della prova tecnica con altre due eliminazioni. Questo ci porterà direttamente alla finalissima con la proclamazione della vittoria finale. (agg. di Matteo Fantozzi)

Katia Follesa sta per tornare su Real Time con un’altra puntata di Bake Off – Stelle di Natale, spin off del baking show di Real Time che ha visto Benedetta Parodi cederle lo scettro per questa occasione. La nota comica e conduttrice sui suoi canali social network ha voluto raccontare anche quello ceh ha in mente per Capodanno quando sarà protagonista in teatro a Grosseto. Ha postato infatti una foto insieme ad Angelo Pisani che sarà con lei sul palcoscenico. A commento ha scritto: “Mettiamoci l’intimo rosso, i brillantini sui capelli e brindiamo con un calice al nuovo anno. Lunedì 31 dicembre saremo al Teatro Moderno di Grosseto con Angelo Pisani”, clicca qui per la foto. Stasera però è il momento di tornare in cucina per vedere come si comporteranno le star delle vecchie edizioni di Bake Off nello speciale “Stelle di Natale”. I concorrenti si troveranno come sempre al cospetto dei giudici Ernest Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. (agg. di Matteo Fantozzi)

Bake Off – Stelle di Natale, lo spin-off festivo del baking show di Real Time chiude i battenti questa sera, venerdì 28 dicembre, con la finalissima. La terza ed ultima puntata proclamerà il vincitore di questa edizione e, al momento, è proprio Federico De Flaviis – che ha vinto l’ultima edizione di Bake Off Italia – il favorito, visto che ha conquistato nelle prime due puntate 6 stelline. Non è però detto che possa mancare il colpo di scena e, a giocarsi la vittoria finale, potrebbe essere uno tra Carlo e Madalina che, sin dall’inizio, hanno portato in gioco una grande tecnica unita ad una forte esperienza sul campo. Caratteristica che al giovanissimo Federico ancora manca. Sarà ancora il più giovane della gara a trionfare o ci sarà il colpo di scena? Staremo a vedere… (Aggiornamento di Anna Montesano)

Si conclude questa Bake Off Stelle di Natale. Questa prima edizione, che non ha entusiasmato, purtroppo, come la classica gara, questa sera proclama il suo vincitore. Le tre puntate dello spin-off natalizio, ospitato sempre dal tendone allestito nel parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo e registrato la scorsa estate, chiude i battenti questa sera ma è pronto a tornare presto con un’ulteriore gara. Da venerdì 4 gennaio, sempre in prima serata su Real Time, torna Junior Bake Off, la versione dedicata ai piccoli pasticceri, ma pieni di talento, condotta ancora dalla simpaticissima Katia Follesa. Una bellissima notizia per i fan del programma, che ritroveranno i loro amati giudici: Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Intanto, questa sera, potremmo goderci la finalissima degli “stellati” di Bake Off. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Bake Off Stelle di Natale si conclude questa sera con il gran finale. Al termine della puntata, uno solo tra i sei concorrenti porterà a casa la vittoria. Ad oggi, in base alle stelle raccolte nei precedenti appuntamenti, il grande favorito è Federico, ma Carlo e Madalina sono pronti a soffiargli la vittoria da sotto il naso. Entrambi, infatti, hanno quattro stelle e Madalina, in particolare, dopo aver vinto la prima puntata, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere eletta la migliore tra i vincitori delle sei edizioni di Bake Off Italia – Dolci in forno. Per Federico, dunque, non sarà facile portare a casa la vittoria. Per riuscire a conquistare la giuria dovrà tirare fuori il meglio del proprio talento artistico e sfoggiare dolci perfetti sia per il gusto che per la presentazione. Ci riuscirà? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Tutto finito, anche questo speciale torneo sta per arrivare al capolinea e presto i fan del baking show di Real Time dovranno fare a meno di tutto: chi vincerà Bake off Stelle di Natale? L’appuntamento con l’ultima puntata dello spin off festivo è fissato per oggi, 28 dicembre, dalle 21.10 per la finalissima. Nessuna eliminazione ma tanto pathos per questa gara che oggi andrà in scena con la terza e ultima puntata in cui gli ingredienti caratteristici non mancheranno. Ad aprire le danze sarà la Prova Creativa, si passerà poi a quella Tecnica e, infine, a quella a Sorpresa, il tutto sotto gli occhi attenti dei tre giudici protagonisti anche di questa versione festiva così come di quella ufficiale al fianco di Benedetta Parodi, ovvero Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara.

Alla conduzione dello speciale natalizio ci sarà ancora lei, Katia Follesa, degna compagna di Damiano Carrara, ma padrona di casa molto criticata per via dei suoi continui interventi, anche fuori luogo e con poca competenza. Rimane il fatto che il pubblico la adora perché rappresenta il pubblico a casa che non conosce la pasticceria e grazie a lei può conoscerne trucchi e curiosità. Al di là del tavolo dei pasticceri ci saranno ancora i concorrenti che si sono sfidati in queste settimane senza andare mai incontro all’eliminazione ma con una classifica che ha regalato il massimo delle stelline proprio a Federico. I concorrenti saranno affiancati da coloro cui hanno soffiato il titolo e, secondo quanto riporta TvBlog, dovrebbe toccare a Lucia Mosci (prima edizione), Stephanie Keusch (seconda edizione), Patrizia Ave (terza edizione), Francesca Tiranti (quarta edizione), Tony Anania (quinta stagione) e Irene Tolomei (sesta stagione).

Come andrà la finalissima di Bake Off Stelle di Natale 2018? Non lo sappiamo ancora visto che non ci sono indizi precisi sulle prove che i concorrenti dovranno affrontare e su chi sarà il possibile vincitore, ma sicuramente il successo per lo spin off non è mancato tanto che c’è già chi parla di una possibile seconda edizione il prossimo anno o, addirittura, una versione “periodica” in base alle feste e alle ricette tipiche. Sicuramente ci sarà ancora occasione di allargare gli orizzonti del programma ma adesso i fan attendono anche di conoscere il nome del vincitore dello speciale natalizio e capire se Damiano Carrara tornerà nel prime time della rete oppure no.

