Francesco Monte e Giulia Salemi / Passo importante per la coppia: l’annuncio che manda i fan in delirio

C’è chi credeva che, fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, la loro storia non sarebbe durata più di una settimana; tutti, però, hanno dovuto ricredersi. Tra Francesco Monte e Giulia Salemi le cose procedono talmente bene che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di fare un passo molto importante e presentare ufficialmente Giulia alla sua famiglia come sua compagna. Ad annunciarlo è stata proprio la Salemi, nel corso di una diretta su Instagram fatta insieme ad un amico. È lui a chiederle come trascorrerà l’ultimo dell’anno e, quindi, il Capodanno e, con un po’ di imbarazzo, la Salemi ammette: “Vado da Francesco… a Taranto. Starò con lui”. Giulia è pronta quindi a volare in Puglia per trascorrere il Capodanno con il suo fidanzato e tutta la sua famiglia. Un gesto importante che conferma come le cose tra loro siano ormai diventate serie.

GIULIA E FRANCESCO AMATISSIMI DAL WEB

Il più riservato Francesco Monte non ama, tuttavia, sbilanciarsi. Sui suoi social non c’è traccia di rivelazioni in merito ai progetti che ha per Capodanno, che potrebbero però essere svelati molto presto, magari proprio con qualche stories insieme a Giulia. Sul web, intanto, anche i più scettici stanno imparando ad amare questa giovane coppia. I commenti positivi per loro sono tantissimi, come quello di questa fan che scrive: “Bellissimi, posso solo augurarvi il meglio che la vita possa preservarvi, sono sicura che appena fra uscirà dalla casa andrà tutto bene… Certo ci potrà essere qualche incomprensione ma con l’amore si supera tutto… VIVETEVI, e fateci continuare a vivere la VOSTRA BELLISSIMA FAVOLA”.

