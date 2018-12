Jane Alexander ed Elia Fongaro al settimo cielo/ Foto: “non so se merito questo a 46 anni”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Jane Alexander ed Elia Fongaro. La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, è sempre più unita e innamorata. Nonostante la differenza d’età e i dubbi iniziali, l’attrice e il modello non potrebbero essere più felici. I due hanno anche trascorso insieme il giorno del compleanno di lei e, probabilmente, brinderanno l’una accanto all’altro anche al 2019, ormai alle porte. Dopo aver ricevuto una splendida sorpresa da parte di Elia e aver trascorso uno dei compleanni più belli, la Alexander ha ringraziato pubblicamente Fongaro con delle parole che hanno emozionato anche i fans. “Sono stati due giorni intensi e meravigliosi. Sono una donna che ha compiuto 46 anni e non era così felice da tanto. Se me lo avesse chiesto qualcuno tempo fa, avrei avuto paura alla sola idea. Ma ora no. E sì, ho un uomo pazzesco accanto. E sì, lo è davvero, non solo come potete immaginare voi, ma in modi che io mai avrei potuto nemmeno sognare” – scrive l’attrice che, non si aspettava affatto una simile rinascita rinchiudendosi nella casa del Grande Fratello vip per quasi due mesi – “Ma non è solo questo. È essere sicura di me finalmente, non avere timore di non essere giusta, di sbagliare, di essere poco o addirittura nulla. Allora si vede che me lo merito. Ora sì. Quindi daje Jane! Me lo dico anche io. Forza e coraggio. E sorridi sempre. Che così li confondi”. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CONVIVENZA IN ARRIVO?

“Rara e preziosa” sono queste le parole che Elia Fongaro usa per descrivere Jane Alexander che è “entrata come un faro nella mia vita”. Bellissime parole d’amore quelle dell’ex velino per l’attrice, la cui scintilla è nata nella Casa del Grande Fratello Vip ma, fuori da questa, sembra divampi ormai in un vero e proprio fuoco. E di certo, il gesto d’amore fatto per Jane nel giorno del suo compleanno, conferma che la relazione si sta facendo davvero seria. Ieri l’attrice ha festeggiato i suoi 46 anni insieme ad Elia ma anche ad amici e a suo figlio Damiano, che sembra aver ormai accettato il nuovo compagno di sua madre. In molti iniziano però a chiedersi se il 2019 possa essere l’anno della consacrazione di questo rapporto. È sì vero che Jane ed Elia stanno insieme da molto poco, ma è anche vero che i loro sentimenti sono molto forti.

JANE ED ELIA: SVOLTA NEL 2019?

Per questo i fan di Elia Fongaro e Jane Alexander si chiedono se nel 2019 i due possano decidere di fare un passo molto importante e andare a convivere. Su questa possibilità si è espresso Elia proprio in una recente intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel. Qui ha ammesso: “Mi piacerebbe molto andare a vivere con lei ma non so se è opportuno adesso… Sicuramente inizierò l’anno con lei, la donna che è arrivata come un faro a illuminare uno dei momenti più bui della mia vita.” Parole che, comunque, ci anticipano che Jane ed Elia sono pronti a trascorrere insieme il loro primo Capodanno. Magari, in questo momento magico, potrebbe accadere qualcosa di davvero inaspettato…



