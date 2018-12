Angelina Jolie/ “Imparo ogni giorno dai miei figli: non sono perfetti, ma sono ribelli”

43 anni e sei figli (Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 13, Shiloh, 12, e 10 anni i gemelli Vivienne e Knox) l’attrice Angeline Jolie rivela il suo rapporto con loro in una intervista rilasciata al programma radio della Bbc “Today”. Tre di loro sono adottati e tre figli naturali tra cui due gemelli. Il più grande è cambogiano, mentre la seconda è nata in Etiopia. La quarta è stata adottata in Vietnam. Nel caso dei gemelli Vivienne e Knox, nati a Nizza, l’attrice non si è fatta scrupolo di vendere i diritti fotografici appena nati alle riviste People e Hello per ben 14 milioni di dollari.

SONO PIU’ INTELLIGENTI DI NOI GENITORI

“Non devono essere persone perfette che dicono solo ciò che è appropriato o che io voglio che dicano. Apprezzo la loro natura ribelle, l’unica cosa che importa è che trovino se stessi” dice. Certamente, come tutti i genitori, anche lei è apprensiva e preoccupata che imparino cose positive, ma, dice ancora, non possiamo controllare tutto quello a cui sono esposti. Come tutti i figli di personalità famose, spiega, hanno letto e sentito un sacco di cose non vere su di loro e i genitori, per cui si fidano poco delle cosiddette verità e si domandano cosa sia vero e cosa no, di chi fidarsi e di chi no, ma una cosa è certa: “Ogni giorno imparo da loro qualche cosa. Lo dicono tutti i genitori, ma succede davvero. Anche perché sono più intelligenti di noi e io ho dovuto imparare da loro”, conclude.

