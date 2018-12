Oroscopo Branko 2019/ Le stelle di tutti i segni dello zodiaco: ecco come sarà il nuovo anno in arrivo

Le stelle del 2019 annunciano grandi novità. Dopo le previsioni di Paolo Fox, scopriamo anche l’oroscopo di Branko per il nuovo anno. L’astrologo, così come si legge su Novella 2000, ha già anticipato tutto già che accadrà nei mesi che verranno, tra segni fortunati e previsioni leggermente più difficoltose. Per l’Ariete per esempio, si prospettano dei mesi particolarmente remunerativi. Avrete dei guadagni superiori alle vostre aspettative per un anno decisamente protetto dai pianeti. Buon anno anche per gli amici del Toro, arriverà la tanto desiderata svolta che attendete ormai da troppo tempo. I Gemelli invece, vivranno un 2019 particolarmente segnato da alti e bassi. Fate attenzione con le dinamiche amorose, problemi anche sul lavoro: bisogna cambiare urgentemente qualche cosa. Per il Cancro ci saranno cambiamenti in amore ma Giove favorevole porterà buone cose per la salute e la professione. Anno molto positivo per il Leone, nel lavoro arriveranno piacevoli novità. Bene anche l’amore, ottime le relazioni nascenti ma anche le storie consolidate. Anno un poco altalenante per la Vergine. Complessità in amore ed anche con gli amici, fate attenzione alle relazioni sociali.

Oroscopo Branko 2019, le stelle segno per segno

Dopo i primi sei segni dello zodiaco, proseguiamo con l’oroscopo di Branko relativo agli altri: come saranno le stelle del 2019? Continuiamo con gli amici della Bilancia. Nuovo anno caratterizzato da momenti positivi e altri negativi. Un po’ sottotono fino all’estate, poi dovrete prendere delle decisioni. Lo Scorpione avrà Venere e Luna dalla sua, per un 2019 di gran lunga migliore del precedente anno. Bene anche per il Sagittario, con un nuovo anno di svolta sotto molti punti di vista. Avrete Giove dalla vostra parte per le scelte. Il Capricorno vivrà un anno ricco di gioia. Potrebbero tornare delle persone che non vedete da molto tempo per rivivere delle emozioni che credevate assopite. Saturno proteggerà le vostre decisioni mentre Marte in opposizione potrebbe creare qualche piccolo problema. L’Acquario vivrà un 2019 ricco di svolte specie in amore. Ci potrebbero essere tante novità che cambieranno le cose. Le donne del segno potrebbero anche trovare l’amore della vita mentre gli uomini sembrano già averlo trovato. I Pesci in ultimo, dovranno tirare fuori la personalità.

