Antonella Clerici/ Foto, nel suo best off del 2018: l’addio a Fabrizio Frizzi, a La Prova del Cuoco e a Oliver

Il 2018 sta per giungere al termine e anche le star della televisione del calibro di Antonella Clerici stanno per fare i conti con tutto quello che è successo e che succederà. Questo che sta per finire è stato un anno particolare per la bella conduttrice che, prima di ogni cosa, ha pianto tanto per la morte di due persone molto importanti nella sua vita ovvero Fabrizio Frizzi e il suo cane Oliver. Entrambi l’hanno lasciata creando un vero e proprio vuoto difficile da colmare nel suo cuore e proprio per questo ha voluto ricordarli nei momenti storici di questo 2018 scrivendo: “Ciao 2018, amici persi, amici trovati, amori grandi, cambiamenti e tanti addii”. Insieme a questa frase che racchiude tutto quello che le è successo, la Clerici ha postato anche un collage di foto in cui, insieme all’amico conduttore e al suo amato cane, ci sono anche l’addio a La Prova del Cuoco, finito nelle mani di Elisa Isoardi, e alla sua Roma. Per 28 anni ha vissuto nella capitale ma quando ha deciso di cambiare vita e dedicarsi soprattutto alla famiglia e all’amore di Vittorio Garrone, ha deciso di chiudere anche con la sua casa.

I MOMENTI POSITIVI DEL 2018 DI ANTONELLA CLERICI

Anche in quel momento Antonella Clerici ha affidato ai social il suo addio salutando tutti coloro che ha conosciuto e che le hanno fatto compagnia in quasi trent’anni passati nella Capitale scrivendo: “E nell’ultima notte romana penso ai tanti addii di quest’anno e al futuro che mi aspetta. Sorrido. Grazie Roma per tutto”. Sicuramente tra i momenti positivi la conduttrice non poteva non mettere una foto che la ritrae sul palco di Portobello ma anche al fianco alla sua famiglia e, in particolare, la figlia, felice che la madre adesso passi più tempo con lei, e il suo compagno, Vittorio, che continua a dedicarle messaggi importanti sui social grato di aver scelto il loro amore mettendo da parte il suo impegno quotidiano in tv. Tra le foto e i volti del 2018 non manca lei, Carlotta Mantovan, sua grande amica soprattutto dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Come sarà il 2019? Speriamo ancora migliore e con un po’ di dolore in meno.

