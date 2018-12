IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI STANNO ANCORA INSIEME? / Video, lei condivide i più bei ricordi del 2018 e…

Negli ultimi giorni le voci di una possibile crisi tra Ivana Mrazova e Luca Onestini si sono fatte insistenti (clicca qui per saperne di più). Lei era volata nella Repubblica Ceca per ritrovare la sua famiglia in occasione delle festività natalizie e non aveva nascosto la propria tristezza nel dover lasciare i propri cari, soprattutto la nipotina, per fare ritorno in Italia. L’ex tronista di Uomini e donne, invece, era apparso in compagnia del fratello e solo raramente aveva aggiunto il proprio like nelle varie foto o video della fidanzata (o presunta tale). Impossibile a quel punto fare a meno di chiedersi se tra loro tutto stesse andando per il meglio o se ci fosse qualche problema, dopo un anno dall’inizio della loro storia d’amore. Ma, in attesa dell’incontro tra la coppia e nella speranza che esso venga immortalato nei social network, qualche indizio fa pensare ad un positivo epilogo del 2018 per i due fidanzati protagonisti dell’edizione del 2017 del Grande Fratello Vip.

È ANCORA AMORE TRA IVANA E LUCA?

I timori riguardanti la possibile rottura tra Ivana Mrazoca e Luca Onestini sembrano essere definitivamente rientrati. Come molte delle star, anche la modella ceca ha infatti condiviso nel suo profilo Instagram i ricordi del 2018, mostrando le sue soddisfazioni professionali (soprattutto per il ruolo nel programma di Italia 1 “90 Special) ma anche sentimentali. E parlando di amore, non poteva che mancare lui, Luca Onestini che era presente in molti dei video pubblicati dalla modella. Dalla prima cena, alla prima passeggiata in riva al mare alla partecipazione a Verissimo nella quale la coppia ha ufficializzato la propria relazione. Tanti i baci, gli abbracci e le dimostrazioni di affetto che difficilmente avrebbero potuto essere pubblicate dopo una rottura definitiva (clicca qui per vedere le immagini pubblicate da Ivana Mrazova). Un’ulteriore conferma da parte della modella è arrivata anche dalla condivisione di un video di Giulia De Lellis che ha trascorso la serata insieme ad alcuni amici tra i quali proprio Luca Onestini.

