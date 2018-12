Maggie & Bianca/ Giorgia Boni ed Emanuela Rei protagoniste della serie di Rai Gulp (L’anno che verrà)

Direttamente da Rai Gulp, la serata evento dedicata a “L’anno che verrà” concederà spazio anche a due volti molto amati dalle giovani generazioni ovvero Maggie & Bianca. Le protagoniste della serie televisiva intitolata “Maggie & Bianca Fashion Friends” saliranno sul palco del programma condotto da Amadeus e che vedrà la partecipazione di numerosi artisti del mondo della musica e dello spettacolo. Tra di essi segnaliamo Massimo Ranieri, Gianni Togni, Il Volo, Malika Ayane, Red Canzian, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Ivana Spagna, Alan Sorrenti, Donatella Rettore, Formerly of Chic e Massimo Di Cataldo, Lisa e i Jalisse (dal programma di Rai 1 Ora o mai più, trasmesso lo scorso giugno). Ci saranno inoltre Edoardo Vianello, i Los Locos, Maggie & Bianca oltre che i tre gruppi lucani dei Tarantolati di Tricarico, Officine Lucane e i Renanera. La serata proseguirà inoltre con la disco music degli anni 80 e 90.

MAGGIE & BIANCA, IL GRANDE SUCCESSO SU RAI GULP

Giorgia Boni ed Emanuela Rei sono le attrici protagoniste della serie “Maggie & Bianca Fashion Friends”, le cui prime tre stagioni sono state trasmesse su Rai Gulp nel 2016 e 2017. Due ragazze si trovano a frequentare e a condividere la stessa stanza durante gli studi alla prestigiosa Fashion Academy ma se Maggie Davis è un’eccentrica americana che sogna di diventare una stilista affermata ben diverso è il sogno di Bianca Lussi: figlia di un ricco magnate italiano attivo nell’industria della moda, lei è stata indirizzata a seguire le orme del padre anche se il suo vero desiderio è quello di cantare. E proprio la sua passione per la musica, diventa il punto di partenza per una serie di canzoni, che potrebbero essere proposte questa sera dalle due giovani interpreti dal palco di Piazza Vittorio Veneto a Matera in occasione del programma “L’anno che verrà”, in onda su Rai1 e dedicato ai festeggiamenti per il nuovo anno.

LA PASSIONE PER LA MUSICA DI GIORGIA

Giorgia Boni, una delle due attrici protagoniste di “Maggie & Bianca Fashion Friends” sogna di diventare una cantante e finalmente ha trovato il coraggio di presentare ai suoi fan una canzone da lei stessa interpretata. Di recente, infatti, ha realizzato una cover del brano “I’m Yours” di Jason Mraz in versione natalizia. In attesa di scoprire se questo possa essere l’inizio di un nuovo progetto musicale e chissà, anche di un nuovo album, Giorgia ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a palesare una volta per tutte la sua passione per la musica: “Provare a descrivere le mie sensazioni in questo momento è quasi impossibile, ho un misto di paura ed euforia che mi frulla in testa. Finalmente posso dire di aver fatto il primo passo verso la realizzazione del mio sogno. Cantare ha sempre fatto parte di me, sono sempre stata troppo timida e non ho mai amato uscire così allo scoperto, forse per paura di critiche o perché non mi sono mai sentita all’altezza. Ma ora basta, questa sono io! Finalmente mi sento libera di poter essere quello che realmente sono. Sono davvero felice”



