Nadia Toffa, ecco dove passerà il Capodanno/ L’annuncio per il 31: “Uniamo felicità e fortuna!” (Foto)

Nadia Toffa è tornata su Instagram per raccontare ai follower dove trascorrerà il suo Capodanno. Ormai da più di un anno, la lotta contro il tumore va avanti per una delle giornaliste e conduttrici più amate della televisione italiana. Nonostante la chemioterapia e tutte le sofferenze che ne sono seguite, la “iena” di Itali1, non ha mai mollato la presa ed anzi, si è sempre presentata agli estimatori con sorrisi, energia e buonumore. La Toffa dopo avere palesato il suo male, ha voluto anche esorcizzarlo in rete, condividendo la sua esperienza con i follower che quotidianamente interagiscono con lei. E così, dopo avere raccontato il suo Natale, la biondina ha voluto confidare ai fan dove trascorrerà il Capodanno. Solo una settimana fa, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, Nadia scriveva: “La vigilia di Natale sono all’ospedale per fare la chemioterapia. Un Grazie infinito ai medici e agli infermieri che sono qui con noi malati. Buon Natale a tutti #vigiliadinatale”.

Nadia Toffa, ecco dove passerà il Capodanno

Dopo la vigilia di Natale passata in ospedale per la chemio, Nadia Toffa è voluta tornare online per aggiornare gli estimatori. Fresca di parrucchiere e con un bel sorriso nel volto, citando Frida Kahlo ha scritto alcuni giorni fa: “Buongiorno bella gente. Farsi carini solo per sé stessi è speciale. La mitica Frida Kahlo diceva ‘Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi.’ Insomma vogliamoci bene”. Dopo avere comunicato ai fan di aver passato le prime festività nel lettino di una stanza d’ospedale, Nadia per coerenza ha annunciato anche dove passerà il Capodanno. Sempre con il sorriso sulle labbra, postando una immagine ha aggiunto allo scatto la seguente didascalia: “Capodanno a casa, ma comunque elegante e con qualcosa di rosso, che al 31 per tradizione porta fortuna! Ah! Ho scoperto per caso che Il rosso per i cinesi rappresenta invece la felicità. Uniamoli allora: FELICITÀ E FORTUNA. BUON ANNO A TUTTI E DIVERTITEVI! che fate di bello? Un bacione enorme”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA