Oroscopo 2019, Acquario/ Paolo Fox: le stelle di Michelle Hunziker e Vasco Rossi, cambiamenti e stress ma…

Cosa dicono le stelle del 2019? Scopriamo l’oroscopo di Paolo Fox per il segno dell’Acquario anticipate nel supplemento di DiPiù e DiPiùTv. Lo zodiaco sarà clemente con Michelle Hunziker e Vasco Rossi? Ed infatti questi due amatissimi personaggi dello spettacolo italiano, appartengono a questo segno zodiacale. Per quanto riguarda l’amore, non bisognerà attendere molto per sentire battere il cuore molto forte. Anche i single potrebbero capitolare presto. Trasformare una convivenza in matrimonio? Perché no! Sono favoriti anche i nuovi amori. I cuori solitari invece, si concederanno molto lentamente e con il tempo. Se c’è stata una separazione, si ripartirà con il piede giusto specie da gennaio, momento propizio per dire “basta”. L’amore sarà proprio protagonista a pieno regime tra febbraio e marzo. Si potrà parlare chiaro con il partner, affrontando anche i discorsi più spinosi con semplicità. Tra il 9 e il 10 febbraio, troverete anche le parole giuste. La passione proseguirà anche a marzo, e non solo per Venere in aspetto gentile ma anche perché il Sole, porterà una grandissima carica di passionalità. Ad aprile ci saranno favorevoli incontri d’amore ed anche un progetto legato alla casa andrà a buon fine. Attrazione per Toro, Ariete e Acquario.

Oroscopo 2019, le stelle di Paolo Fox per l’Acquario

Cosa dicono le stelle di Paolo Fox per l’Acquario? Scopriamo immediatamente l’oroscopo per il lavoro e capiamo come andrà il nuovo anno di Michelle Hunziker e Vasco Rossi, proprio di questo segno zodiacale. Da febbraio ci sarà una ondata di forza che coinvolgerà i nati sotto questo segno. Si potranno fare richieste dirette e c’è persino chi verrà promosso e otterrà un avanzamento entro poco. Molto interessante la giornata del 14 febbraio e ci sarà un successo personale. L’ultima parte del mese invece, sarà faticosa. Troppi impegni e richieste, potranno portare a stati di stanchezza e agitazione. Se l’anno scorso un contratto è stato messo in discussione, nell’aria c’è un cambiamento radicale. Potrebbe esserci un nuovo percorso lavorativo e non tutti i mali verranno per nuocere. A marzo Venere entrerà nel vostro segno, Giove sarà sempre favorevole, Urano invece, tornerà ad essere insidioso da mercoledì 6 marzo. Questo sarà l’anno delle grandi trasformazioni e sarà anche opportuno dovere fare una scelta. Per quanto riguarda la salute, le emozioni non mancheranno, specie ad aprile. Periodo di agitazione e scelte che dovranno farvi chiudere con il passato. Fatica dalla metà di maggio ma non mancherà la voglia di ribellarsi alle situazioni difficili. Le ultime dieci giornate di maggio però, vi serviranno per recuperare energia psicofisica.

