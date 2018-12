Oroscopo 2019 Paolo Fox, grafici dei segni/ I Fatti Vostri: Scorpione e Sagittario a tutta birra!

Paolo Fox durante l’ultima puntata dell’anno de I Fatti Vostri, oltre a fare un quadro generale segno per segno, di cui vi abbiamo riferito le dettagliate informazioni nel focus precedente, ha voluto regalare al pubblico i famosissimi grafici del nuovo anno. Anche in questo caso, tutti e 12 segni dello zodiaco hanno avuto modo di conoscere quali saranno per loro i mesi migliori e quali le giornate da evitare. Per l’Ariete per esempio, sarà un 2019 liberatorio, attenzione alla fortuna per giugno, non sarà un grande mese. Da luglio bene l’amore ma anche il lavoro. Il Toro avrà delle problematiche d’amore tra luglio ed agosto così come piccole tensioni sul lavoro e “battaglie” con la fortuna durante gli stessi mesi. Gemelli in calo all’inizio dell’anno, molto bene alla fine. Il grafico del Cancro invece, riporta un andamento decisamente altalenante. Quasi sempre bene per il Leone e la Vergine anche se questi ultimi, inizieranno a rilento. La Bilancia dovrà scontrarsi con alcuni ambienti mentre Scorpione e Sagittario saranno in totale fermento per numerosi cambiamenti positivi. Capricorno un po’ confuso mentre l’Acquario si riprenderà verso la fine dell’anno. In ultimo i Pesci, avranno un inizio turbolento. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DA I FATTI VOSTRI

Ecco il 2019 segno per segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox durante I Fatti Vostri. Maggio e giugno saranno i mesi migliori per l’Ariete. Se volete iniziare un nuovo lavoro da aprile grandi conferme ma qualche part-time. Anno pieno di variabili ma fortunato. Il Toro dovrà completare una metamorfosi già iniziata nel 2018. Il nuovo anno sarà favorevole e avrete dei mesi di grande forza, come maggio. Sarete molto forti e dicembre sarà uno dei mesi più poderosi. I Gemelli saranno rallentati nei primi mesi, chi ha una attività in proprio dovrà stare attento perché portare avanti dei progetti a lunga scadenza sarà importante. Non trascurate l’amore, i primi sei mesi mettono alla prova tutte le coppie. Il Cancro dovrà affrontare con coraggio alcune situazioni, compreso il lavoro. Durante la primavera sarete costretti a decidere cosa fare della vostra vita professionale e non solo. Per i sentimenti l’estate e l’autunno saranno le stagioni migliori e l’amore potrà essere migliore. Il Leone dominerà la scena questo anno. Non vi fermerete ed i primi mesi per il lavoro saranno molto importanti e potrete guadagnare di più. Saranno mesi fortunati anche negli incontri, se avete un’idea nel cassetto tiratela fuori. La Vergine parte basso e dovrete salvare il possibile. A maggio bene per il lavoro e l’anno si chiuderà in bellezza e arriverà tutto quello che non avete avuto durante i mesi passati. La Bilancia dovrà dedicare il suo tempo alle persone giuste! Se non siete abbastanza soddisfatti potrete cambiare rotta e da gennaio fino a marzo, ci saranno delle lotte e dovrete cercare una nuova identità. Interessante agosto per i sentimenti. Lo Scorpione è favorito soprattutto per il lavoro da gennaio a marzo. Dal punto di vista sentimentale state prendendo tempo, vi sentite stanchi e nervosi. Qualche tensione in estate e chiuderete l’anno in grande stile e magari con qualche soldo in più. Il Sagittario dovrebbe essere più contento di ciò che sta vivendo, l’anno è molto buono e potrete contare su più mesi di riferimento. Per il lavoro tra aprile e maggio potrebbero arrivare delle proposte ed avrete l’imbarazzo della scelta. Non esiterete a varcare certi confini, decidendo di portare avanti progetti diversi che andranno a buon fine. Il Capricorno sarà protagonista in solitaria perché volete eliminare le influenze degli altri. In questo anno non perderete tempo, belle le stelle di aprile e da agosto in poi. La seconda parte dell’anno sarà molto importante anche per l’amore. Maggio e giugno mesi di svolta per l’Acquario, cambiamenti da maggio. Rivoluzioni positive per i sentimenti e giugno sarà un mese di riferimento. I Pesci partono bassi in amore, maggio e giugno saranno i mesi più importanti in attesa di dicembre. Sviluppi in amore durante l’estate e sul lavoro fino ad aprile non ci saranno cambiamenti. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

SCORPIONE FAVORITO E CAPRICORNO STANCO

Cosa dicono le stelle per il 2019? Paolo Fox prontissimo come non mai, si appresta a palesarsi durante l’ultima puntata dell’anno de I Fatti Vostri. In diretta sulla seconda rete di Casa Rai, il celebre astrologo al fianco di Giancarlo Magalli, esaminerà in dettaglio i grafici dello zodiaco: segno per segno per il nuovo anno in arrivo. Nel precedente focus, vi abbiamo dato un “anticipo” dei primi sei segni e quindi, in attesa di retroscena inediti, esaminiamo le brevi anticipazioni dei restanti sei segni zodiacali. Partiamo proprio dalla Bilancia, che in questo periodo è visibilmente sottotono. Il nuovo anno in arrivo però, prevede cambiamenti, tutti positivi. Lo Scorpione invece, sarà favorito in amore come sul lavoro mentre il Sagittario avrà un fine d’anno non solo riflessivo, ma anche carico di divertimento. Paolo Fox poi, ha concluso con il Capricorno (molto stanco), l’Acquario che potrebbe essere ansioso, ed i Pesci favoriti sul lavoro. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LEONE E TORO AL TOP

Questa mattina intorno alle 11, Paolo Fox durante l’ultima puntata dell’anno de I Fatti Vostri, parlerà dell’oroscopo segno per segno. Via la classifica e avanti tutta con i grafici. Il famoso astrologo, proprio ieri durante la nuova puntata di Mezzogiorno in Famiglia, ha parlato di questa assenza, niente numeri uno e nessun ultimo in classifica ma solo un quadro generale ed un andamento del nuovo anno, in maniera dettagliata. A breve quindi, potrete scoprire anche come sarà il vostro 2019 per quanto riguarda il lavoro, la salute, il denaro e l’amore. Ieri Fox, ha anticipato qualche piccolo dettaglio, partendo dall’Ariete e sottolineando la sua volontà di portare avanti nuovi progetti. Anche il Toro sarà molto energico e reattivo, prontissimo al cambiamento. I Gemelli invece, avranno bisogno di passare sopra ai momenti difficili degli ultimi tempi. Il segno zodiacale del Cancro, vorrà puntare tutto sull’amore. Il Leone contrariamente, dopo un 2018 altalenante vorrà iniziare bene questo nuovo anno e Vergine in ultimo, avrà modo di risolvere delle questioni lavorative. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LE PREVISIONI

I Fatti Vostri, storica trasmissione del mezzogiorno di Raidue firmata e diretta da Michele Guardì, torna anche oggi, lunedì 31 dicembre, nell’ultimo giorno dell’anno, con una puntata a dir poco speciale. Come sappiamo, ciò che contraddistingue giornalmente il programma della seconda rete Rai con Giancarlo Magalli al timone è proprio lo spazio dedicato alle previsioni del sempre affidabile esperto di Astri, Paolo Fox. L’appuntamento di oggi, in partenza alle ore 11.00, ovvero subito dopo il TG2, si prospetta ancora più interessante dal momento che il buon Paolo ci allieterà con le previsioni astrologiche per il nuovo anno in arrivo. A differenza della passata edizione del programma, durante la quale la puntata speciale era andata in onda il primo gennaio, questa volta Paolo Fox e l’intero cast de I Fatti Vostri saluteranno il 2018 insieme all’ampio pubblico di Raidue proprio nell’ultimo giorno dell’anno, regalandoci non le semplici previsioni per la giornata di Capodanno bensì quelle dettagliate relative ai prossimi mesi. Paolo Fox sarà accolto ovviamente dall’immancabile padrone di casa e dalla showgirl Roberta Morise oltre che dal cantante Giò Di Tonno, ma come di consueto i riflettori saranno tutti puntati sul momento in cui l’astrologo si pronuncerà, rivelando i segni fortunati e quelli meno fortunati del 2019.

PAOLO FOX, OROSCOPO 2019: TORNANO I GRAFICI!

Nella puntata di ieri di Mezzogiorno in Famiglia, Paolo Fox ha come sempre stilato la sua nuova classifica, segno per segno, specificando però come l’oroscopo proposto sia quello relativo alla nuova settimana, ovvero fino al prossimo 6 gennaio. Chiaramente non si è risparmiato dal fornire qualche indicazione sul nuovo anno in arrivo, impegnandosi tuttavia a dare l’appuntamento alla giornata odierna con lo speciale de I Fatti Vostri relativo all’oroscopo dettagliato per il 2019. Cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova puntata in partenza alle ore 11.00? Quella che vedremo sarà l’ultima dell’anno, dunque quale occasione migliore per concludere in bellezza con le previsioni astrologiche di uno dei più amati e seguiti esperti di Stelle? Secondo le pochissime informazioni svelate nella puntata di domenica del programma di Raidue, ciò che vedremo sarà un’analisi dettagliata, caratterizzata come da tradizione dagli immancabili grafici con i quali Paolo Fox cercherà di dare qualche suggerimento ai 12 segni dello Zodiaco rispetto a tematiche quali fortuna, lavoro e amore, mese per mese. Paolo Fox ha già annunciato che non farà una classifica dei segni più o meno fortunati del 2019 ma qualche indicazione in merito se l’è lasciata scappare. Non ci sono segreti, ad esempio, sul fatto che il Leone sarà tra i segni favoriti del nuovo anno. Non a caso ha occupato con orgoglio il primo posto della classifica settimanale che comprende anche i primi giorni di gennaio.

OROSCOPO 2019: I SEGNI PIÙ E MENO FORTUNATI

In attesa di scoprire l’oroscopo 2019 di Paolo Fox dettagliato segno per segno e che sarà rivelato nella puntata speciale de I Fatti Vostri di oggi 31 dicembre, proprio l’astrologo ha stilato ieri la sua nuova classifica settimanale, dandoci qualche importante anticipazioni su cosa accadrà nel nuovo anno. La Vergine non inizierà nel migliore dei modi la nuova settimana ma il 2019 sarà caratterizzato dalla presenza di Saturno. Tuttavia dovrà prestare attenzione alle questioni economiche e legali in vista di una chiusura al top. La Bilancia inizierà il 2019 in modo agitato mentre per lo Scorpione si prospetta un 2019 importante. I Pesci nel nuovo anno dovranno invece pareggiare i conti mentre l’Ariete, sebbene non sarà messo davanti alla possibilità di cambiare particolarmente le cose, nel nuovo anno riuscirà ugualmente a migliorare la propria situazione. Un rinnovo di contratti potrebbe essere nell’aria nei prossimi mesi per i nati Gemelli mentre per il Sagittario il 2019 sarà un anno di scelte importanti. La meditazione sarà la parola d’ordine del Capricorno mentre per l’Acquario il prossimo si prospetta come l’anno della liberazione e degli amori ritrovati. Per il Cancro non mancheranno le complicazioni anche nei mesi che verranno mentre il Toro si troverà a vivere nuove rivoluzioni. Il “re” dello Zodiaco, anche per il 2019, però, potrebbe essere ancora una volta proprio il Leone.

LA DIRETTA STREAMING DELLO SPECIALE OROSCOPO 2019

Lo speciale de I Fatti Vostri con l’immancabile oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno potrà essere seguito non solo in tv, su Raidue, dalle ore 11 ma anche su Rai Replay. Chi infatti non potrà seguire “live” le previsioni del popolare astrologo con l’analisi dettagliata segno per segno in riferimento ai vari mesi ed agli ambiti specifici, come consigliato dallo stesso potrà sempre recuperare quanto perso su RaiPlay. Il servizio, totalmente gratuito, sarà fruibile non solo attraverso il sito web Raiplay.it, ma anche tramite l’app per dispositivi mobili Rai.it. Nel primo caso, una volta recati nella home del sito e loggati, sarà sufficiente cercare I Fatti Vostri nella lista dei programmi o tramite apposita ricerca e avviare subito la messa in onda streaming della puntata in replica appena trasmessa. In alternativa, chi potrà seguire l’oroscopo di Paolo Fox ma solo in mobilità, potrà farlo grazie alla diretta streaming de I Fatti Vostri fruibile attraverso le medesime modalità ma direttamente accedendo alla categoria dedicata alle “dirette” per la visione in live streaming delle previsioni astrologiche e dei grafici di Paolo Fox per il 2019.

OROSCOPO 2019 DI PAOLO FOX , CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI RAI 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA