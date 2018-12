Oroscopo 2019, Bilancia/ Paolo Fox: le stelle di Laura Forgia e Angela Brambati, chiarezza in amore e non solo

Diamo un piccolo sguardo all’oroscopo 2019 di Paolo Fox, per il segno della Bilancia, anticipato nel supplemento di DiPiù e DiPiùTv. Tra i nati Bilancia c’è anche Laura Forgia, conduttrice de I Fatti Vostri su Rai Due fino a maggio 2018, ma sicuramente desiderosa di ripartire con una nuova avventura televisiva. Il 2019 sarà l’anno buono? I presupposti ci sono tutti secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’esperto degli astri che nelle sue previsioni annuali consiglia però di accettare dei compromessi. In che senso? Semplice: bisogna evitare di tirare troppo la corda su un contratto o su un accordo. Ciò che in una prima fase può sembrare troppo poco, infatti, in un momento successivo può risultare una manna caduta dal cielo: sapersi accontentare, dunque può essere un’ottima risorsa in tempi di crisi. Occhio però a portare il lavoro anche nei rapporti di coppia: se le tensioni lavorative verranno trascinate fin dentro casa, soprattutto nei primi mesi del 2019, a risentirne saranno soprattutto le relazioni.

OROSCOPO 2019, BILANCIA: CHE ANNO SARA’ PER ANNA BRAMBATI?

Del segno zodiacale della Bilancia è anche Angela Brambati, il volto – ma soprattutto la voce – femminile de I Ricchi e Poveri. Potenzialmente riguardano anche lei, dunque, le previsioni per l’oroscopo 2019 di Paolo Fox. In amore il consiglio dell’astrologo è quello di sottrarsi alla tentazione di dare inizio ad inutili competizioni che abbiano come sfondo il successo nel mondo del lavoro. Entro la fine dell’anno, o al massimo ad inizio 2020, avranno ufficialmente fine tutte quelle situazioni negative che da tempo necessitano di una svolta. Dal punto di vista sentimentale il consiglio di Fox è quello di lasciarsi andare a nuove emozioni e di non restare con le mani in mano ma attenzione ad illudersi troppo facilmente di aver trovato l’amore. Per quanto carine, le persone che faranno battere il cuore a tanti nati Bilancia potrebbero non essere completamente libere. Per gli incontri, grazie al posizionamento di Mercurio, particolarmente propizio potrebbe essere il mese di febbraio.

