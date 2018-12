Oroscopo 2019, Cancro/ Paolo Fox: le stelle di Gabriel Garko e Selena Gomez, anno difficile e tormentato

Cosa dicono le stelle di Gabriel Garko e Selena Gomez? Questi due personaggi molto amati, appartengono al segno del Cancro e quindi, come tutti gli amici dello zodiaco, meritano di sapere a 360°, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per tutto il 2019, come anticipato nel supplemento di DIPIU’: siete pronti? In amore le coppie che si vogliono bene, non dovranno per forza arrivare a conflitti diretti. I tradimenti non pagano, ancor meno per questo nuovo anno. Ti senti ferito e poco capito ed hai il desiderio di chiuderti in una stanza e di stare in silenzio per fare sentire in colpa il partner. Marzo sarà il giusto mese per favorire le critiche o l’autocritica, specie dopo tutto quello che avete passato. Luglio sarà un mese molto importante per l’amore, le coppie che hanno avuto delle discussioni, potranno anche ritrovare l’armonia. Chi si è separato invece, inizierà finalmente a guardarsi intorno. Ottimo mese per le avventure e le nuove conoscenze. Alcuni problemi legati alla casa si risolveranno e molti nodi verranno al pettine.

Oroscopo Cancro 2019, le stelle di Paolo Fox

Come procederà il lavoro per Gabriel Garko e Selena Gomez? I due sono del segno del Cancro, ed ecco a seguire, tutte le indiscrezioni dell’oroscopo 2019 di Paolo Fox. A febbraio si dovrà abbandonare qualsiasi tensione negativa. Questo mese purtroppo, sarà molto polemico, specie durante il fine settimana. La seconda parte però, andrà decisamente meglio. Solo in pochi per fortuna, sono rimasti in sospeso ma da luglio saprete cosa fare. I più fortunati infatti, cambieranno ruolo o programma. Quelli che sono impegnati in situazioni che non amano, potranno chiuderle una volta per tutte. Se dovete parlare con un capo, fatelo dopo il 3 di luglio. Un incontro decisivo potrà capitare anche nella giornata di venerdì 19 luglio. Chi deve vendere e acquistare, dovrà farlo con molta attenzione. Dispute tra fratelli e parenti devono sempre essere tenute sotto controllo. Fatevi aiutare da chi ha già un’attività e non fidatevi alle “cieca”. Dite “no” alle promesse e “sì” alle certezze. In ultimo, l’oroscopo del segno del Cancro per il 2019, ci parla della salute. A febbraio ci potrà essere qualche problema fisico, prendetevi cura di voi. Evitare lo stress del fine settimana e non mettete troppo a repentaglio il vostro fisico. Ad aprile le stelle saranno migliori, dovere ritrovare la serenità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA