Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni di oggi 31 dicembre 2018: Sagittario sottotono, gli altri segni?

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 31 DICEMBRE 2018

L‘oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 31 dicembre 2018, con le opinioni del noto astrologo ai microfoni di LatteMiele. Come ogni giorno ha tenuto la consueta rubrica Latte e Stelle sulla stazione radiofonica. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. Il Sagittario ha un lunedì sottotono, oggi non sa ancora cosa fare durante il Capodanno. Non bisogna farsi prendere da pensieri neri e ricordate che il segno è tra quelli che dominano lo zodiaco nel 2019. L’Acquario si sente stressato e vive un Capodanno pigro ma i più giovani di sicuro festeggeranno. In questo caso però si deve assolutamente stare attenti a dove si sta e con chi si sta. Non si devono frequentare persone antipatiche. Le coppie che hanno resistito a un dicembre difficile possono recuperare e magari trovarsi a vivere un 2019 fatto di soddisfazioni e magari anche con qualche bel traguardo finalmente da raggiungere.

BILANCIA SPESE IMPORTANTI, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni zodiacali che si possono considerare al flop sempre andando a seguire quello che è l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. La Bilancia si trova ad affrontare delle spese molto pesanti, senza riuscire a trovare la forza per reagire. Se alcuni hanno un’attività non sarà possibile chiudere l’anno con una soddisfazione come ci si aspettava. Il segno della Vergine si sente agitato e non riesce a gestire le sue emozioni. La Luna è in buon aspetto, ma nonostante questo non è il momento migliore per prendere delle decisioni. Forse è il caso di ragionare, cercando di arrivare a risultati con applicazione e voglia di raggiungere risultati importanti. Per il Toro è un momento particolare. Alcuni di questo segno si sentono agitati e proprio nell’ultima notte dell’anno non vogliono fare le ore piccole. Forse è il caso di trascorrere una giornata tranquilla insieme alle persone a cui si vuole bene e senza essere obbligati per forza a fare qualcosa di stravolgente.

LEONE SETTIMANA IMPORTANTE, SEGNI AL TOP

Ora è il momento di andare a vedere i segni al top seguendo l‘oroscopo di Paolo Fox per il giorno di oggi 31 dicembre 2018. L’Ariete ha delle ottime prospettive per il suo futuro, sta già mettendo alcune situazioni in piedi per raggiungere dei risultati in futuro. Il Gemelli inizia una settimana tonica che può portare a una svolta. Forse ci sono stati alcuni incontri interessanti che possono portare a una rivelazione molto interessante. Lo Scorpione si sente pronto per voltare pagina grazie a una bella Luna che regala ottime soluzioni per il futuro. Attenzione però a prendere tutto sul serio, il rischio è quello di non trovarsi all’altezza delle situazioni. Per il Leone la settimana è di quelle importanti che può portare a una grande crescita. Il Capricorno vede ottime stelle che permettono ora di trovarsi di fronte a una svolta davvero interessante. Nelle prossime settimane può arrivare una bella risposta.



