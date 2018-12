RONALDINHO VIVE CON DUE DONNE / Dopo una breve crisi, il calciatore riaccoglie in casa Beatriz e Priscilla

Ronaldinho continua a stupire anche se in questo caso non sono le sue doti calcistiche o i problemi finanziari a fare notizia. Il calciatore brasiliano, infatti, conferma la sua vita sentimentale abbastanza movimentata, vista la relazione con due donne allo stesso tempo. La notizia era balzata alle cronache già la scorsa estate quando si era persino parlato di un doppio matrimonio del calciatore con le sue due fidanzate Priscila Coelho e Beatriz Souza. Tale possibilità era stata prontamente smentita dall’ex campione brasiliano che aveva dichiarato di non essere ancora pronto per il matrimonio. Successivamente si era parlato di crisi tra lui e le due fidanzate ma il periodo di riflessione per il trio sembra essere ufficialmente superato. Secondo alcuni tabloid brasiliani, infatti, Ronaldinho sarebbe tornato a convivere con Beatriz e Priscilla nella splendida casa che si è comprato a Barra de Tijuca, quartiere chic di Rio de Janeiro e presto la famiglia riunita trascorrerà il Capodanno insieme.

TUTTO A GONFIE VELE PER RONALDINHO E LE SUE FIDANZATE

La relazione tra Ronaldinho e le sue fidanzate Priscilla e Beatriz prosegue a gonfie vele e il trio si recherà a Buzios per trascorrere insieme i festeggiamenti di Capodanno. Secondo il quotidiano As, la crisi è ufficialmente superata: “I tre passeranno l’inizio dell’anno a Búzios, famosa zona balneare di Rio de Janeiro. Ronaldinho ha affrontato le pressioni sella sua famiglia ed è tornato a vivere con loro nella casa di Barra, nella zona Ovest di Rio de Janeiro. Nel periodo in cui sono stati separati, Dinho ha viaggiato per il mondo, visitando luoghi come la Cina e il Marocco”. Sembra che per mantenere l’equilibrio in questa relazione, l’ex calciatore di Milan e Barcellona debba fare attenzione dando alle due fidanzate gli stessi regali: sarebbe questo il caso del plafond di 1500 euro che entrambe ottengono ogni mese e dell’anello di fidanzamento che Priscilla e Beatriz hanno ricevuto nel gennaio 2018. Difficile pensare, invece, che possa essere celebrato il doppio matrimonio dato che in Brasile la bigamia è considerata un reato.

