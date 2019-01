Angelo Pisani/ Chi è il compagno di Katia Follesa? “Ci eravamo separati, ma ora…” (Junior Bake Off 2019)

Angelo Pisani è il compagno di Katia Follesa, attuale conduttrice di Junior Bake Off. Insieme nella vita ed anche sul lavoro ed infatti, sono attualmente in teatro con lo spettacolo dal titolo “Finché social non ci separi”. “Siamo stati insieme, poi però per due anni ci siamo separati e bisogna dire che ci è servito. Ora siamo più innamorati di prima e abbiamo ritrovato un nostro equilibrio”, hanno raccontato di recente ospiti di Verissimo. Lo show li terrà impegnati fino a maggio e dal 26 gennaio ripartirà dal Teatro Accademia di Conegliano. La coppia ha anche una figlia, la piccola Agata di 9 anni. Nel 2017 la Follesa racconta a Vanity Fair della loro storia travagliata: “Stiamo insieme dal 1999 anche se, ufficialmente, solo dal 2006. Per i primi sette anni siamo stati amanti. Lui aveva altre storie, io avevo altre storie”. Poi il riavvicinamento: “Questa volta, però, siamo d’accordo sul fatto che nessuno dei due appartiene all’altro. Del resto ci sono un sacco di coppie che sembrano perfette ma, in realtà, uno dei due o entrambi hanno una doppia vita. Ora stiamo facendo i fidanzatini, ci vediamo un po’ da me, un po’ da lui. Cercando di non confondere Agata”.

Angelo Pisani, chi è il compagno di Katia Follesa?

Angelo Pisani è nato a Milano nel 1979. Ha iniziato la sua carriera artistica al fianco dell’amico d’adolescenza Marco Silvestri. Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria ed essersi iscritto all’Università, seguendo il corso di lingue straniere, nel 1997 proprio con il suo inseparabile amico si iscrive al Laboratorio Scaldasole di Milano e fondano il mitico duo Pali e Dispari che li farà arrivare al successo per merito di alcune partecipazioni ad alcuni famosi programmi comici del piccolo schermo come “Zelig”. Dal successo dei duo anche alcuni libri: “Capsula e Nucleo: due neuroni a piede libero”, “Convivo confuso… ma convivo!” e “Bella Kumpa!”. Anche alcuni spettacoli in teatro: “Siamo rimasti sotto” e “Appoggiati scomodi”. Alcuni anni fa il comico aveva anche creato un portale dedicato alla cronaca della paternità in chiave ironica, “Contofinoatre”, ma è stato aggiornato fino al 2015. Questa sera sarà al fianco della compagna per partecipare alla seconda puntata di Junior Bake Off 2019, in onda su Real Time nella prima serata.

