Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Il compleanno a Courmayeur smentisce la crisi: “Grazie per essere…”

Festa di compleanno da ricordare per Paola Di Benedetto e Federico Rossi: l’ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, a dispetto delle voci sempre più insistenti su una crisi con il suo attuale fidanzato, ha spento 24 candeline in party che li ha visti più innamorati che mai. Per l’occasione la coppia si è concessa una romantica festa a Courmayeur, seguita da un piccolo ricevimento in compagnia di amici e altri ex naufraghi del reality di Canale 5, ma in entrambe le occasioni i due piccioncini hanno dimostrato che il loro amore è oggi più solido che mai. Nei mesi scorsi l’annuncio della loro frequentazione non è stato accolto con entusiasmo dal pubblico del cantante a causa dei trascorsi sentimentali dell’ex naufraga, che a distanza di pochi mesi ha messo fine alla relazione con l’ex gieffino Matteo Gentili e qualche mese dopo ha visto naufragare anche il legame con Francesco Monte. Oggi, però, il loro amore sembra aver avuto la meglio sulle polemiche e gli haters si sono dovuti arrendere alla realtà dei fatti.

La torta di compleanno e il messaggio sui social

Per il primo compleanno che hanno trascorso insieme, Paola Di Benedetto e Federico Rossi hanno scelto di circondarsi di amici e conoscenti. Nei filmati pubblicati sui profili social dei due protagonisti, fanno capolino le immagini più divertenti della serata, oltre a una imponente composizione formata da una torre di cupcacke a più piani, sormontata da una torta con su scritto “Tanti auguri Paola”. L’ex naufraga ha però scelto di immortalare il giorno del suo compleanno sui social con uno scatto, che la ritrae stretta al suo fidanzato, al quale ha dedicato questa eloquente didascalia: ” Grazie a Te per essere così incredibile…”. A queste parole, il cantante ha replicato con un tenero messaggio, “noi due a mezz’aria con il mondo che scompare, non si può spiegare”, frase che sembrerebbe confermare lo straordinario legame che oggi li unisce. Nessuna crisi, quindi, tra i due protagonisti, a dispetto dei pettegolezzi sulle vacanze della showgirl al fianco di Stefano De Martino.

