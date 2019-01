Giuliano Sangiorgi contro Salvini: “Io sto con Baglioni”/ Sui migranti: “Ho un’anima, un cuore e un pensiero”

Non c’è Festival di Sanremo senza polemiche e l’edizione 2019 che partirà dal Teatro Ariston il prossimo 5 febbraio, ha già la propria. Tutto è nato durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse musicale nel corso della quale il direttore artistico Claudio Baglioni ha criticato l’operato del Governo in tema d’immigrazione. «Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo alla farsa», sono state le parole di Baglioni a cui Salvini ha risposto invitando l’artista a fare il cantante. A schierarsi con Baglioni, però, è Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro che, al grido di “Io sto con Baglioni”, ha detto la sua. “Io non sono un jukebox: ho un’anima, un cuore e un pensiero. E chiedere alle nostre istituzioni di salvare vite umane non è fare politica ma essere umani”, ha scritto su Instagram il cantante sposando la causa di Baglioni.

“IO STO CON BAGLIONI”: I CANTANTI SI SCHIERANO CON IL DIRETTORE ARTISTICO DI SANREMO 2019

Non solo Giuliano Sangiorgi. Tutti i cantanti si schierano con Claudio Baglioni e attaccano Matteo Salvini. Emma Marrone, durante Propaganda Live ha spiegato che “Il fatto che noi facciamo questo mestiere non vuol dire che non abbiamo i nostri personali pensieri. E dobbiamo poterli esprimere liberamente”. Luca Barbarossa chiede se “davvero nel 2019 in Italia siamo ridotti a dover specificare che ognuno può dire ciò che pensa, a prescindere dal mestiere che fa“. Anche Simone Cristicchi, da sempre attento ai probemi sociali, dice la sua: “Sono fiero di essere stato ospite per ben due volte di O’Scià,il Festival a Lampedusa ideato da Claudio Baglioni. Uno dei pochi Artisti che ha sensibilizzato sull’argomento migranti,tenendo alta l’attenzione, a differenza di chi ci specula sopra. Io sono grato e #iostoconbaglioni”. Con Baglioni si sono schierati anche Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Renzo Rubino, Roy Paci e tanti altri. Tutti con l’hashtag #iostoconBaglioni.

