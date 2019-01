Baglioni pro-migranti: ira del direttore di Rai1/ De Santis lo liquida: “Mai più a Sanremo se ci sono io”

Imbarazzo tra i vertici Rai per le dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti in occasione della presentazione della nuova edizione del Festival di Sanremo. Non per il giudizio espresso, ma per i modi e il fatto che fosse fuori-contesto. Così è apparso ai dirigenti di rete, secondo quanto riportato da La Stampa. Nel briefing che si è tenuto il giorno precedente alla conferenza stampa non si era parlato di politica, e così è stato durante l’incontro con la stampa ieri a Sanremo. Ma alla fine arriva la domanda sui migranti. Il direttore artistico della kermesse canore risponde vagamente, ma alla seconda bordata non ha saputo resistere e ha scatenato la polemica con tweet di Matteo Salvini. C’è chi, secondo il quotidiano, sostiene addirittura che dietro questa “trappola” ci sia Silvio Berlusconi, che avrebbe ordinato ai suoi di attaccare sistematicamente Salvini ovunque possa essere attaccato per spingere l’ex alleato a tornare a “casa”. Ma ci sono stati inevitabilmente degli strascichi per le dichiarazioni di Claudio Baglioni sui migranti. L’amministratore delegato Salini non ha voluto rilasciare commenti ufficiali sull’accaduto, ma ciò che è accaduto avrà delle conseguenze per il direttore artistico.

BAGLIONI PRO-MIGRANTI: IRA DEL DIRETTORE DI RAI1

Il direttore di Raiuno Teresa De Santis ha deciso di non confermare Claudio Baglioni. “Mai più a Sanremo se ci sono io”, riporta La Stampa. Dopo un mese di lavoro tra palinsesti saltati e buchi da coprire, ha dovuto fare i conti con le dichiarazioni del direttore artistico sui migranti. Dopo essersi ritrovata un Festival non deciso da lei, né organizzato da lei, quindi dopo aver raccolto l’eredità della vecchia gestione, ha dovuto fare i conti con il commento politico di Baglioni. «Se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe da ridere. Ci sono milioni di persone in movimento, non si può pensare di risolvere il problema evitando lo sbarco di 40-50 persone, siamo alla farsa». E questo avrebbe fatto crollare ulteriormente le quotazioni su un Baglioni Ter che l’artista aveva caldeggiato. Fino a quando ci sarà Teresa De Santis alla guida di Raiuno, non ci sarà spazio per lui. Non per il giudizio, spiega La Stampa, ma per il fatto che abbia parlato della linea editoriale. Perché se di migranti non si parlerà esplicitamente al Festival, di muri sì. «A 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, i muri li stiamo ricostruendo, anzi non li abbiamo mai abbattuti». Dopo la conferenza stampa arriva il tweet di Salvini: «Baglioni? Canta che ti passa, lascia che di sicurezza, immigrazione e terrorismo si occupi chi ha il diritto e il dovere di farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA