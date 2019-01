Quattro Ristoranti, Alessandro Borghese/ Anticipazioni 15 gennaio: gara nel Sud della Sardegna

Il successo della nuova edizione di Quattro Ristoranti continua. Alessandro Borghese e il suo format intinerante tornano in onda oggi, marteddì 15 gennaio, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108). Dopo aver visitato la Lombardia e il Veneto, Quattro Ristoranti sbarca in Sardegna, precisamente a Cagliari, per eleggere il miglior ristorante di ultima generazione. Sarà una gara tra quattro ristoratori dello stesso settore che puntano a conquistare non solo il palato di Alessandro Borghese, ma anche quello dei propri rivali oltre al premio di 5mila euro da poter utilizzare per migliorare il proprio locale. In questa terza puntata di Quattro Ristoranti si sfideranno così l’Osteria Kobuta, il Niu Restaurant, Su Cumbidu e Josto. Nei successivi appuntamenti, Alessandro Borghese sbarcherà nella zona del Monferrato, nella zona dei Castelli Romani, nel ponente ligure con la Riviera dei Fiori e infine a Cremona.

QUATTRO RISTORANTI: OSTERIA KABUTA, NIU RESTAURANT, SU CUMBIDU, JOSTO

I protagonisti della terza puntata di Quattro Ristoranti, ambientata a Cagliari, sono: l’Osteria Kobuta, il Niu Restaurant, Su Cumbidu e Josto. Riccardo è il titolare e chef dell’Osteria Kobuta. Appassionato del Giappone e della sua cucina, dopo aver visitato il Paese del Sol Levante, è tornato in Sardegna per applicare alla cucina tradizionale i sistemi giapponesi. Il ristorante Kobuta è un locale piccolo e moderno ubicato nel quartiere denominato La Marina dove il bancone, sul quale si può mangiare, è stato pensato in vero stile ristorante giapponese e separa la cucina dalla sala. La cucina, a detta dello chef, è spinta. Il ristorante Niu Restaurant Nata è gestito da Natalia che è anche la titolare. La cucina è cagliaritana al 100% anche se non manca la rivisitazione giovanile. Anche la location è un mic di antico e moderno. Il ristorante Cumbidu è gestito da Michele. Il menù è prettamente di carne e racchiude piatti e prodotti di tutta la Sardegna. Il ristorante si trova nella zona della Marina, una delle più turistiche di Cagliari. Pierluigi è uno dei titolari, nonché chef del ristorante Josto, locale aperto circa un anno fa. Il locale è stato ricavato all’interno di un vecchio magazzino di legname ed è formato da due sale differenti. Caratteristica del ristorante è la musica con cui regalano ai propri clienti la giusta atmosfera.

ALESSANDRO BORGHESE GIUDICE SPECIALE

Alessandro Borghese è il conduttore nonchè giudice speciale di Quattro ristoranti. La gara consiste in una sfida tra quattro ristoranti della stessa categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri concorrenti e lo stesso Borghese che assegnano un voto da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. Solo alla fine vengono svelati i voti assegnati. Un ruolo determinate è quello assegnato a Borghese che ha a disposizione cinque punti di bonusi che possono ribaltare la classifica confermando quella decisa dai ristorantori o assegnando la vittoria ad un altro ristoratore. Il vincitore porta a casa un premio di 5mila euro utilizzabile per migliorare il locale stesso. Tutti i ristoranti che partecipano alla gara sono contrassegnati dal bollino “4 Ristoranti” esposto all’esterno del locale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA