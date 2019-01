Justin Bieber e Hailey Baldwin, secondo matrimonio 28 febbraio/ Dopo il rito civile festa con parenti e amici

Justin Bieber e Hailey Bladwin hanno deciso di ufficiale il secondo matrimonio il 28 febbraio prossimo. La coppia si è sposata con un rito civile a New York lo scorso settembre di fronte a un paio di testimoni e decisamente in fretta. Per questo hanno deciso di replicare per festeggiare come si deve davanti ad amici e parenti. A raccontarlo è il magazine Page Six che svela come la cerimonia religiosa si svolgerà il prossimo 28 febbraio. I due avrebbero mandato un invito a tutti i più stretti, e non solo, senza però svelare la location. Durante i nuovi festeggiamenti ci sarà anche una sorta di show con un vero e proprio corpo di ballo e la colonna sonora sarà fornita dal dj personale del musicista, Tay James. Sembrano dunque esserci tutti i presupposti per una grande festa ora però è il momento della caccia agli invitati con la location che sarà svelata nelle prossime settimane. Possibile però che i due decidano di tenerla segreta per evitare occhi indiscreti e soprattutto i paparazzi.

Justin Bieber e Hailey Baldwin, secondo matrimonio 28 febbraio: il profilo della modella

Con la notizia del secondo matrimonio di Justin Bieber e Hailey Baldwin sicuramente è interessante andare ad approfondire alcune cose sulla modella. Nata a Tucson il 22 novembre del 1996 è la figlia minore dell’attore Stephen Baldwin e nipote del maggiormente noto Alex Baldwin. La splendida ragazza ha origini brasiliane, cosa che si può vedere anche nei suoi splendidi lineamenti, visto che la madre Kennya Deodato è figlia del musicista carioca Eumir Deodato. Nel 2005 appare per la prima volta sul piccolo schermo quando a nove anni è protagonista del documentario Livin It: Unusual Aspect. Voleva diventare ballerina professionista, ma fu una frattura del piede a farle cambiare strada verso la moda. Nel 2014 firmò, appena maggiorenne, un contratto con la Fords Model per passare poi nel 2016 alla IMG Models. Ha così calcato passarelle di mezzo mondo per i marchi più prestigiosi facendosi conoscere non solo per il matrimonio con Justin Bieber.

